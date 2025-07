Les meilleurs forfaits eSIM pour les USA en 2025

La eSIM USA avec data illimitée : Holafly - L’eSIM qu’il vous faut si vous avez besoin d’une grosse enveloppe de données pour tous vos usages (vidéo, GPS, réseaux sociaux…). La eSIM pratique grâce à une appli intuitive : GoMoWorld - Pour celles et ceux qui souhaitent avant tout la simplicité. La eSIM fiable en mer et en vol pour explorer les USA : GigSky - Une couverture ultra-étendue, y compris sur les croisières et les vols internationaux, pour les voyageurs exigeants. La eSIM économique pour voyager aux USA et en Amérique du Nord : Airalo - Des packs abordables et faciles à activer, disponibles dans plus de 200 destinations. L'eSIM sécurisée pour surfer aux USA comme en France : Saily - la eSIM "made by" NordVPN, avec VPN intégré pour une navigation sûre et confidentielle. Une eSIM pensée pour tous les types de séjour aux USA : Ubigi - De 7 à 365 jours, avec des eSIM valables dans de nombreux pays.

Comment avons-nous testé ces eSIM ? Nos critères de sélection

Pour vous aider à choisir le meilleur forfait eSIM pour votre voyage aux États-Unis, Clubic a comparé les offres des 5 principaux fournisseurs d'eSIM de voyage pour cette destination. Nous nous appuyons sur des tests approfondis, réalisés en conditions réelles, afin de prendre en compte les besoins de tous les profils de voyageurs : touristes, étudiants, professionnels, globes trotteurs…

Couverture géographique : nombre de destinations disponibles en plus des USA, eSIM régionales et mondiales incluant cette destination.

Rapport data/prix : prix des forfaits eSIM États-Unis, quantité de données incluse, différentes durées de validité

Simplicité d'installation et d'utilisation : expérience utilisateur agréable, installation simple et rapide, activation automatique : tout ce qu'il faut pour voyager en toute tranquillité aux USA

Qualité du réseau : couverture de l'opérateur américain partenaire, disponibilité de la 5G, vitesse de navigation.

Assistance et SAV : disponibilité du SAV, niveau d'assistance, langues parlées.

Pourquoi nous faire confiance ?

Clubic teste et compare les opérateurs mobiles depuis plus de 25 ans, en toute indépendance. Notre objectif : vous aider à trouver une eSIM adaptée à vos besoins pour votre voyage aux USA, en toute transparence et sans vous inonder de jargon technique.

Chaque forfait listé dans ce comparatif a été testé par nos journalistes selon un process rigoureux, incluant des tests de performance (couverture réseau et de compatibilité) et de confort d’utilisation (installation, activation, paramétrage, simplicité d’utilisation). Nous avons testé ces eSIM USA dans différents contextes (road trip, courts séjours, longs séjours, télétravail) sur plusieurs types d’appareils (iOS, Android) et dans des situations variées : dans les plus grandes villes comme dans les régions plus reculées.

Comparatif des 6 meilleures eSIM pour les USA en 2025

Pour vous aider à choisir le meilleur forfait eSIM pour les USA, nous avons sélectionné les offres des fournisseurs d’eSIM les plus performants du marché. Facilité d'installation, rapidité d’installation, couverture, débits de navigation, compatibilité, SAV : les services de chaque opérateur ont été étudiés à la loupe par nos experts, pour vous proposer une analyse complète de chaque pack de données.