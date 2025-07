eSIM pour Bali : les réponses à toutes vos questions

Quelle est la différence entre une eSIM et une carte SIM locale à Bali ?

Avec une eSIM, le profil s’installe à distance (souvent avant même le décollage) et la connexion est prête dès l’atterrissage à Denpasar, pratique si vous devez commander un taxi ou vérifier l’adresse de votre hôtel. Une carte SIM locale, elle, s’achète sur place : il faut présenter son passeport, parfois remplir un formulaire d’enregistrement, puis attendre l’activation manuelle du vendeur. Ces démarches sont simples mais prennent du temps, surtout après un long vol ou si vous comptez poursuivre rapidement vers Ubud ou les petites îles voisines. L’eSIM gagne en rapidité et autonomie, tandis que la carte SIM peut rester intéressante pour les séjours plus longs ou si vous préférez un interlocuteur local pour l’assistance.

La couverture réseau est-elle bonne partout à Bali ?

Bali bénéficie d’une bonne couverture mobile dans les zones touristiques, notamment à Denpasar, Ubud, Seminyak ou Canggu, où la 4G fonctionne sans problème. En revanche, dans les régions plus reculées (montagnes du centre, villages du nord ou plages isolées) la qualité du signal peut varier selon l’opérateur. La plupart des eSIM s’appuient sur les grands réseaux indonésiens comme Telkomsel, Indosat ou XL Axiata, mais tous ne se valent pas selon les zones. Avant de choisir, mieux vaut vérifier quel réseau local est utilisé par votre fournisseur eSIM pour éviter les zones blanches.

Puis-je passer des appels avec une eSIM à Bali ?

La majorité des forfaits eSIM pour Bali incluent uniquement de la data mobile. Cela suffit pour utiliser Google Maps, réserver un scooter ou passer des appels via WhatsApp, Telegram ou FaceTime.

Si vous devez joindre un numéro local balinais (hôtel, chauffeur, médecin), vous aurez besoin soit d’un forfait eSIM intégrant les appels vocaux classiques, ce qui reste rare, soit d’opter pour une carte SIM locale à l’aéroport ou en ville. Tout dépend donc de vos besoins : messagerie et apps suffisent dans 90 % des cas.

Comment savoir si mon smartphone est compatible avec une eSIM pour Bali ?

Avant de choisir un forfait eSIM, vérifiez deux points essentiels. D’abord, la compatibilité : allez dans les réglages de votre téléphone et cherchez une option comme “Ajouter un forfait mobile” ou “eSIM”. Si elle apparaît, votre appareil est prêt. Ensuite, assurez-vous qu’il est bien débloqué tout opérateur – un téléphone simlocké refusera toute activation, même s’il est techniquement compatible.

En cas de doute, consultez la fiche technique de votre modèle ou le site du fabricant. Mieux vaut s’en occuper chez soi, plutôt que de réaliser à l’aéroport de Denpasar que la eSIM ne peut pas s’activer.

Faut-il être connecté à Internet pour activer une eSIM à Bali ?

Oui, une connexion Internet est indispensable pour activer une eSIM, car votre téléphone doit télécharger le profil du forfait. Le plus simple est de faire l’activation avant le départ, chez vous, en Wi-Fi. Si ce n’est pas possible, vous pourrez vous connecter au Wi-Fi gratuit de l’aéroport de Denpasar ou utiliser celui d’un café ou de votre hébergement à l’arrivée. Une fois le profil installé, la eSIM prend le relais avec la connexion mobile incluse dans le forfait.

Quel est le prix d’une eSIM pour Bali ?

Les forfaits eSIM pour Bali sont généralement proposés entre 4 € et 35 €, selon le volume de données (de 1 à 20 Go) et la durée (généralement de 7 à 30 jours). Certains fournisseurs offrent aussi des forfaits avec data illimitée, un peu plus onéreux. Les tarifs peuvent varier selon la facilité d’activation, le support client ou le réseau local utilisé. Pour les courts séjours, une petite enveloppe data suffit, surtout si vous profitez du Wi-Fi fréquent dans les hôtels et cafés balinais.