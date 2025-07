eSIM pour le Japon : les réponses à toutes vos questions

Quelle est la différence entre une eSIM et une carte SIM locale au Japon ?

Une eSIM est un profil numérique que l’on peut installer à distance, généralement via un QR code. Elle s’active rapidement, souvent avant même d’arriver au Japon, ce qui permet d’être connecté dès la sortie de l’avion. Une carte SIM locale, en revanche, nécessite de se rendre dans une boutique physique, souvent à l’aéroport ou en centre-ville, avec son passeport. Certaines n’incluent que la data, sans appels ni SMS, et les démarches peuvent être un peu plus longues. L’eSIM convient mieux aux voyages courts ou à ceux qui souhaitent éviter les files d’attente à l’arrivée.

La couverture réseau est-elle bonne partout au Japon ?

Le Japon dispose d’une infrastructure mobile très développée, notamment dans les grandes villes comme Tokyo, Osaka ou Kyoto, où la couverture 4G (et parfois 5G) est excellente. En revanche, dans les zones rurales, les régions montagneuses ou certaines îles isolées, le signal peut être moins stable, surtout en 5G. La plupart des eSIM s’appuient sur les grands opérateurs locaux (NTT Docomo, SoftBank, KDDI), ce qui assure une bonne couverture dans l’ensemble, à condition de vérifier le réseau utilisé par le fournisseur.

Puis-je passer des appels avec une eSIM au Japon ?

Cela dépend du forfait choisi. La plupart des eSIM de voyage pour le Japon proposent uniquement de la donnée mobile (data), ce qui suffit pour naviguer, utiliser Google Maps ou passer des appels via WhatsApp, FaceTime ou Messenger. Si vous avez besoin de pouvoir appeler des numéros japonais ou d’en recevoir, vous devrez chercher un forfait eSIM incluant des appels classiques (souvent plus rare ou plus cher), ou vous tourner vers une carte SIM locale.

Comment vérifier si mon smartphone est compatible avec une eSIM ?

Tous les smartphones ne prennent pas en charge l’eSIM. Pour vérifier, commencez par consulter les réglages de votre téléphone : vous pouvez aussi consulter le site du fabricant ou la fiche technique de votre modèle. Enfin, assurez-vous que votre téléphone est débloqué (non simlocké), sinon l’eSIM ne fonctionnera pas, même s’il est compatible.

Faut-il être connecté à Internet pour activer une eSIM au Japon ?

Oui, une connexion Internet est nécessaire pour activer une eSIM, car l’installation passe par le téléchargement du profil eSIM sur votre téléphone. L’idéal est de le faire avant de partir, depuis une connexion Wi-Fi stable. Si vous attendez d’être sur place, il faudra utiliser le Wi-Fi de l’aéroport ou d’un autre point d’accès pour lancer l’activation. Une fois la eSIM installée, la connexion mobile prend automatiquement le relais.

Quel est le prix d’une eSIM pour le Japon ?

Les forfaits eSIM pour le Japon coûtent généralement entre 5 € et 40 €, selon le volume de données (de 1 à 20 Go) et la durée de validité (de 7 à 30 jours). Certains fournisseurs proposent également des options avec données illimitées, souvent un peu plus chères. Les prix varient selon les services inclus, la rapidité d’activation ou encore la couverture réseau.