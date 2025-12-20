Totalement virtuelle, l’eSIM simplifie grandement la connectivité, en particulier lorsqu’on voyage. Ce dispositif innovant, directement intégré au sein de la plupart des appareils récents, a été lancé en 2016. Son fonctionnement est tout simple : on active son eSIM à distance, on se connecte au réseau de son choix et on communique avec ses proches en passant par une appli de type WhatsApp. On peut aussi facilement jongler entre plusieurs profils, ce qui est un vrai plus.