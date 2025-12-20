L’Asie est une destination de rêve, en particulier lorsqu’on souhaite fuir la grisaille hivernale occidentale : l’Inde, la Thaïlande, le Vietnam ou encore les Philippines sont autant de destinations où poser ses valises pour un dépaysement garanti. Mais pour éviter les soucis de réseau et les frais d’itinérance élevés, mieux vaut bien se préparer. Une solution simple vous permettra de communiquer facilement lors de votre voyage. Son nom ? L’eSIM.
Vous avez économisé durant des mois pour vous offrir un périple en Asie et vous ne voulez certainement pas que cet argent ne serve qu’à financer vos appels ou votre connexion à internet ? Conçue pour faciliter la vie aux voyageurs et aux professionnels, la technologie eSIM vous permettra de faire des économies considérables, en particulier si vous optez pour l’opérateur Ubigi.
L’accès au réseau en Asie, un véritable challenge sans eSIM
Pas facile de disposer d’une bonne connectivité en voyage... En optant pour une eSIM, vous pourrez communiquer en toute sérénité et garder le contrôle sur votre facture téléphonique.
Les galères de connectivité à éviter en voyage
La connectivité en Asie n’est pas toujours évidente. En voyage, on est, en effet, tributaire des accords passés avec les réseaux partenaires et selon l’endroit que l’on a choisi de visiter, la couverture peut vite devenir inégale. Résultat : on manque ses appels, les SMS n’arrivent jamais à bon port et la connexion est aux abonnés absents. Une situation pas toujours évidente quand on est aussi loin de chez soi.
Pour pallier ces soucis, beaucoup optent pour le Wi-FI public, disponible dans les hôtels, les restaurants ou les aéroports. Si elle est bien pratique, cette solution n’est toutefois pas sans risques : ces dispositifs sont généralement peu sécurisés et les données personnelles peuvent facilement être exposées. Ajoutons à cela des frais de roaming exorbitants et une batterie qui se décharge à force de chercher du réseau et votre voyage devient soudain nettement moins fantastique que prévu.
L’eSIM, votre meilleure amie pour appeler depuis l’Asie et bien plus encore
Totalement virtuelle, l’eSIM simplifie grandement la connectivité, en particulier lorsqu’on voyage. Ce dispositif innovant, directement intégré au sein de la plupart des appareils récents, a été lancé en 2016. Son fonctionnement est tout simple : on active son eSIM à distance, on se connecte au réseau de son choix et on communique avec ses proches en passant par une appli de type WhatsApp. On peut aussi facilement jongler entre plusieurs profils, ce qui est un vrai plus.
L’eSIM permet de réduire considérablement les frais de roaming, qui sont connus pour faire flamber les factures en voyage. Mais elle a aussi bien d’autres avantages : elle est sécurisée et réduit les risques de perte ou de vol. On fait aussi du bien à la planète car on dit adieu à la surproduction de plastique.
Ubigi, le bon réflexe pour rester connecté en Asie
Spécialisé en eSIMs, l'opérateur Ubigi vous accompagne en Asie pour une connectivité sans faille.
Une connectivité exceptionnelle, quel que soit l’itinéraire
Ubigi (à prononcer « You-bi-gi ») fait partie des premiers opérateurs à avoir misé sur l’eSIM. Cet opérateur français, créé en 2017 par Transatel, est réputé pour sa qualité de service. Sa technologie a obtenu le prix de l’ « eSIM la plus rapide 2025 » par Travel ESIM Expert et le prix de la « Meilleure qualité de connexion 2025 » par Alertify. Il est également recommandé par le Petit Futé, un guide bien connu de tous les voyageurs.
L'eSIM Ubigi permet notamment de baisser les frais de roaming de plus de 90 % et de faire des partages de connexion. Vous trouverez chez cet opérateur des forfaits de données prépayés dans plus de 200 destinations, dont l’Asie : Thaïlande, Vietnam, Philippines, Japon, Laos et bien d’autres lieux sont disponibles, et ce, en 3G, 4G ou 5G. Les résidents français peuvent aussi, s’ils le désirent, accéder à une IP locale et profiter ainsi plus facilement des services web de leur pays de destination.
Une multitude de forfaits adaptés à tous les profils
Ubigi met à disposition de ses utilisateurs des forfaits adaptés à toutes les durées de trajet : 1 jour, 7 jours, 17 jours, 30 jours, 12 mois et même illimité. Ces formules, bloquées et sans engagement, permettent d’éviter les mauvaises surprises et sont faciles à recharger. Si vous le souhaitez, il est aussi possible d’opter pour un renouvellement automatique avec les forfaits mensuels ou annuels.
Les forfaits sont flexibles et peuvent aller de 1 Go à un volume illimité de données. Leurs tarifs, qui vont de 2 à 78 euros s’adaptent, de plus, à tous les budgets. S’il est possible de trouver des formules pour un seul pays, on trouve également des packs incluant plusieurs destinations, voire toute l’Asie. Parfait quand on souhaite visiter plusieurs pays sans se soucier de la connectivité !
Comment rester connecté en toute sérénité avec Ubigi ?
Vous n’avez jamais utilisé d’eSIM ? Pas de panique : ce dispositif est aussi simple à installer qu’à recharger. On vous explique tout ce qu’il faut savoir.
Installez votre eSIM Ubigi en 5 minutes, montre en main
En optant pour l’eSIM Ubigi, vous pourrez appeler vos proches et leur envoyer des messages, mais aussi accéder à vos applications et consulter des sites web, où que vous vous rendiez en Asie. Pour installer ce dispositif, il faut tout d’abord vérifier que votre appareil prend bien en charge cette technologie. Vous devrez ensuite :
- Sélectionner un forfait de données (sur le site ou l’application Ubigi) ;
- Procéder à l’achat puis ouvrir le mail envoyé par l'opérateur ;
- Scanner le QR Code fourni (en passant par les réglages de votre téléphone) ;
- Créer un compte Ubigi ;
- Il sera ensuite possible de suivre régulièrement votre consommation via l’app mobile ;
- Une seule eSIM permet de charger des forfaits pour plus de 200 destinations, sans réinstallation.
C’est votre première commande chez cet opérateur ? Pour une durée limitée, Ubigi vous fait bénéficier d’une remise de 10 % en utilisant le code CLUBIC lors de votre achat.
Forfait épuisé ? Rechargez depuis l’Asie et c’est reparti !
Vous êtes à court de forfait au beau milieu de votre voyage en Asie ? Inutile de s’inquiéter : Ubigi finance les données nécessaires à votre rechargement, et ce, où que vous vous trouviez. Vous pouvez recharger votre eSIM au moment qui vous convient le mieux en sélectionnant une nouvelle formule dans l’application mobile du service. Tous les moyens de paiement internationaux sont acceptés.
Une question à poser ? Un chatbot optimisé est là pour répondre à vos questions, et au besoin l’équipe Ubigi est disponible 7 jours sur 7 pour vous répondre.
Vous l’avez compris, avec Ubigi à vos côtés, visiter l’Asie sera un véritable plaisir. Ce pionnier de l’eSIM vous garantit une connectivité optimale tout en préservant votre budget. Et avec le forfait 500Mo gratuit pour tous les nouveaux comptes via l'offre ci-dessous, en plus de 10 % de remise sur premier achat en ce moment, ce serait vraiment dommage de passer à côté !
- flag_circle+200 destinations
- card_travelForfaits ponctuels, mensuels et annuels
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations