Si vous partez en Thaïlande ou au Japon et que vous souhaitez rester connecté, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez faire du roaming et conserver votre numéro habituel, mais les options proposées par les opérateurs sont bien souvent hors de prix. Il est possible d'opter pour un routeur Wi-Fi portable, mais encore faut-il en prendre soin et le recharger régulièrement. On peut aussi se tourner vers des cartes SIM locales, mais leur gestion et configuration n'est pas toujours optimale.