Votre rêve est sur le point de devenir une réalité : vous partez visiter l'Asie ! Mais une fois sur place, comment vous assurer de pouvoir rester en contact avec vos proches ? Si vous ne voulez pas perdre votre temps à chercher du réseau ou pire, rentrer de voyage pour découvrir une facture salée, une solution existe : l'eSIM, aussi appelée carte SIM embarquée.
Visiter le Japon, la Thaïlande ou tout autre pays d'Asie est un rêve pour beaucoup d'entre nous. Si, à domicile, nous faisons confiance à notre bonne vieille carte SIM pour passer des appels et envoyer des messages, à l'étranger, ce même comportement peut entraîner des frais d'itinérance élevés. Heureusement, des opérateurs proposent une solution à cet épineux problème : il s'agit de l'eSIM, une technologie pensée pour tous ceux qui veulent découvrir de nouveaux horizons sans dire adieu à leurs communications.
Comment rester connecté lors d’un voyage en Asie ?
Rester connecté en Asie n'est pas toujours évident. Heureusement, il existe plusieurs solutions.
Les défis de connectivité que vous pouvez rencontrer en Thaïlande et au Japon
La connectivité en Thaïlande et au Japon est, en général, plutôt bonne. Mais malheureusement, certains éléments peuvent rapidement compliquer la situation et quant au Wi-Fi public, il est terriblement lent et peu sécurisé.
Si des SIM touristiques sont disponibles, leur configuration peut s'avérer compliquée. Elles ne permettent pas les recharges et demandes des enregistrements à des kiosques. La qualité du service de ces plans pour touristes peut également varier.
Quelles solutions pour voyager sans dire adieu au réseau ?
Si vous partez en Thaïlande ou au Japon et que vous souhaitez rester connecté, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez faire du roaming et conserver votre numéro habituel, mais les options proposées par les opérateurs sont bien souvent hors de prix. Il est possible d'opter pour un routeur Wi-Fi portable, mais encore faut-il en prendre soin et le recharger régulièrement. On peut aussi se tourner vers des cartes SIM locales, mais leur gestion et configuration n'est pas toujours optimale.
La meilleure solution, quant on part à l'étranger, est de se tourner vers une eSIM. Petite soeur de la carte SIM, elle est directement intégrée aux smartphones et peut être activée à distance. Cette carte SIM embarquée possède plusieurs points forts. Elle est adaptable, sécurisée et ne nécessite aucune manipulation physique. Elle est, de plus, écologique car elle ne nécessite pas de production de plastique comme sa grande soeur. Cerise sur le gâteau, dans bien des cas elle peut prendre en charge plusieurs profils.
L’eSIM Ubigi, le compagnon de voyage idéal pour vos déplacements en Asie
Spécialisé en eSIM, l'opérateur Ubigi propose une solution simple d'utilisation pour optimiser votre connectivité en voyage.
Pourquoi choisir Ubigi pour vos voyages en Asie ?
Créée par Transatel en 2017, la société Ubigi (prononcez « You-bi-gi ») est spécialisée en solutions de connectivité à destination des voyageurs internationaux. Elle propose une grande variété de forfaits eSIM, et ce, dans plus de 200 destinations dans le monde. Ces formules étant prépayées, il est impossible de dépasser votre forfait et votre budget voyage reste donc intact.
Réputée pour la qualité de ses services, la société Ubigi permet à ses utilisateurs de profiter d'une couverture stable et étendue en Thaïlande, au Japon ou ailleurs.
L’eSIM Ubigi, une solution simple à installer et à gérer
L'eSIM Ubigi peut être activée en quelques minutes, et ce, sur une grande variété d'appareils desimlockés. Il peut, par exemple, s'agir d'un iPhone, d'un iPad, d'un appareil Android ou d'un PC Windows. Après vous être assuré que votre appareil est compatible, il vous suffit de vous créer un compte, de télécharger l'app Ubigi et de souscrire au plan de données mobiles de votre choix.
Une fois votre profil eSIM installé, vous pouvez suivre votre consommation à tout moment sur l'appli Ubigi. Besoin de recharger ? Ubigi vous offre les données nécessaires le temps d'aller au bout de la procédure, vous pourrez donc recharger sans accès WiFi ou données restantes. Vous pouvez choisir le forfait de votre choix, pour la durée qui vous convient et régler avec une carte bleue, un compte Paypal, Google Pay et Apple Pay.
Des offres pensées pour le Japon et la Thailande
Vous partez en Thaïlande ou au Japon ? Ubigi a pensé à vous et vous propose une connectivité fiable et de qualité à des tarifs attractifs.
Au Japon : les meilleurs réseaux à tarifs abordables
Le créateur d'Ubigi, Transatel, appartient au groupe NTT, qui possède lui-même NTT Docomo, le plus grand opérateur télécom du Japon. Ubigi est donc à même de faire profiter ses clients d'une connectivité exceptionnelle et d'une excellente qualité de service dans ce pays.
En optant pour Ubigi, vous pourrez vous connecter aux deux meilleurs réseaux japonais, et ce, en 5G. Cet opérateur propose une grande variété de formules, adaptées à tous les besoins. Vous trouverez des plans allant de 1 Go de données à des formules illimitées. En somme, tout ce qu'il faut pour rester connecté en toute tranquillité !
En Thaïlande : l’illimité et la 5G pour communiquer en toute sérénité
Vous partez en Thaïlande dans quelques jours ? Ubigi vous fait profiter d'une couverture 5G sur les deux meilleurs réseaux du pays. Vous pouvez, par exemple, opter pour le forfait illimité 7 jours, l'un des best-sellers de la marque. Grâce à cette valeur sûre, vous pourrez communiquer avec vos proches et les faire profiter de vos découvertes en temps réel.
Avec Ubigi à vos côtés, vous pourrez dire adieu aux pannes de données. Cet opérateur, a, en effet, tout prévu et vous permet de recharger à tout moment votre profil. Inutile d'avoir des données restantes ou d'accéder au Wi-Fi : Ubigi prend tout cela en charge pour vous faciliter la tâche et vous éviter toute contrariété.
Reconnu pour son excellente connectivité et la qualité de son service eSIM, Ubigi sera un allié de choix pour vous accompagner lors de vos voyages en Thaïlande ou au Japon. Envie de tester cette solution innovante ? Cet opérateur vous propose un forfait gratuit de 500 Mo et 10% de réduction sur votre premier achat, et ce à la création d’un premier compte gratuit lui aussi.
- flag_circle+200 destinations
- card_travelForfaits ponctuels, mensuels et annuels
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations