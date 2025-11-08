Vous allez sauter dans l'avion et découvrir le Canada, les États-Unis ou encore Hawaï ? Si vos valises sont prêtes et que vos itinéraires sont préparés, il y a peut-être un détail qui vous a échappé : votre connectivité. Si vous prévoyez d'utiliser votre forfait habituel, les frais d'itinérance peuvent faire exploser votre facture à votre retour. Il existe pourtant une solution toute simple pour éviter cela : l'eSIM.
Impossible aujourd'hui de se contenter d'un forfait classique quand on veut partir en voyage. On le sait, cette solution est loin d'être bonne pour le porte-monnaie : de nombreux frais de roaming sont, bien souvent, au rendez-vous. Pour que votre budget ne serve uniquement qu'à vous faire plaisir lors de vos vacances, le mieux est d'opter pour une eSIM. Mais encore faut-il choisir le bon opérateur.
Conçue pour faciliter la gestion de profils multiples, l'eSIM n'a pas son pareil pour vous faire éviter les frais d'itinérance et autres soucis de connectivité en voyage.
Évitez les soucis de connectivité en voyage
Partir visiter un nouveau pays est toujours un plaisir mais les problèmes de connectivité peut vite gâcher la fête. Si vous optez pour un Wi-Fi public pour communiquer ponctuellement avec vos proches ou faire des recherches rapides sur un restaurant ou un point d'intérêt, vous devrez probablement aussi vous contenter d'un réseau instable et peu sécurisé.
Pour ceux qui pensent opter pour un forfait touristique, vous constaterez rapidement que celui-ci est souvent limité, tant dans le volume de données qui vous est attribué que dans ses usages (le partage de connexion n'est, hélas, pas toujours possible). Et si vous choisissez d'utiliser les données mobiles de votre forfait habituel, il faudra vous attendre à devoir payer des frais d'itinérance plutôt salés. De plus, installer une eSIM avant votre départ vous épargnera du temps et du stress à l'aéroport.
L’eSIM, votre meilleure alliée pour communiquer sereinement à l'étranger
Tous ceux qui veulent garder le contrôle sur leur facture de téléphonie mobile le savent : quand on part en voyage, l'eSIM est la solution idéale. Aussi appelée carte SIM embarquée, cette technologie est la petite sœur de la carte SIM physique. La différence ? Elle est totalement virtuelle, directement intégrée à votre smartphone et peut être activée à distance en quelques clics.
Sécurisée et prête à l'emploi, l'eSIM a de nombreux avantages : on peut gérer plusieurs profils sur un seul appareil, on peut facilement changer d'opérateur au gré de ses voyages et on fait aussi du bien à la planète. Cette technologie innovante évite, en effet, la surproduction de plastique et les émissions de CO2 liées à l'envoi des cartes SIM. Mais ce n'est pas tout : elle permet aussi de réduire considérablement les frais d'itinérance.
Ubigi, un opérateur de choix pour profiter d'une couverture mondiale
Véritable pionnier de l'eSIM, l'opérateur Ubigi vous fait bénéficier d'une connectivité au top dans plus de 200 destinations, et ce, sans faire flamber votre facture.
Une connexion rapide et fiable dans plus de 200 destinations
L'opérateur Ubigi (prononcez « You-bi-gi ») est spécialisé en eSIM. Créé en 2017 par la société Transatel, il fournit des solutions de connectivité à tous ceux qui souhaitent découvrir de nouveaux horizons sans alourdir leur budget communication. Recommandée par le Petit Futé, sa technologie innovante a été élue « eSIM la plus rapide 2025 » par Travel ESIM Expert. Alertify lui a également décerné le prix de la « Meilleure qualité de connexion 2025 ».
Plus de 200 destinations sont disponibles chez ce pionnier de l'eSIM, et ce, dans le monde entier : vous pourrez donc partir aux États-Unis, au Canada, à Hawaï et dans bien d'autres pays et profiter d'une excellente connectivité où que vous vous rendiez. Cerise sur le gâteau : le partage de connexion est possible avec l'eSIM Ubigi. Et si vous êtes résident français, vous pourrez même basculer sur une IP locale.
Des forfaits adaptés aux budgets de tous les voyageurs
Ubigi a fait le choix de proposer des forfaits prépayés. Ainsi, votre abonnement ne pourra pas être dépassé et vous n'aurez pas de mauvaise surprise à votre retour de voyage. Vous pourrez trouver chez Ubigi des forfaits 4G ou 5G, ponctuels ou annuels, allant de 500 Mo à un volume illimité de données, et ce, à des tarifs particulièrement attractifs.
La durée de validité des forfaits Ubigi peut être de 1, 7, 15 ou 30 jours mais aussi de 12 mois. Il n'y a donc que l'embarras du choix pour sélectionner la formule la plus adaptée à vos besoins.
Du téléchargement à l’activation de votre eSIM, une expérience sans failles
L'eSIM Ubigi est aussi simple à installer qu'à recharger. On vous explique tout ce qu'il faut savoir sur la question avant de vous lancer.
Une eSIM prête à fonctionner en quelques minutes
Grâce à l'eSIM Ubigi, vous pourrez passer des appels et envoyer des SMS à vos proches via des applications de type WhatsApp, et ce, tout en conservant votre ligne. Si votre appareil est compatible, vous pourrez installer votre profil eSIM en quelques minutes. Les étapes sont les suivantes :
- Choisissez un forfait de données, pour les États-Unis, le Canada, Hawaï ou toute autre destination proposée par Ubigi ;
- Une fois votre forfait acheté, ouvrez le mail envoyé par cet opérateur et appuyez sur le QR code qui y figure (vous pouvez aussi le scanner en passant par les paramètres de votre téléphone) ;
- Créez votre compte Ubigi et téléchargez l'application dédiée pour suivre facilement votre consommation.
Bon à savoir : pour un temps limité, Ubigi offre un forfait gratuit de 500 Mo à la création d’un nouveau compte via l’offre spéciale ci-dessous. Dans ce scénario, suivez le lien, créez votre compte en premier et bénéficiez du forfait gratuit, en plus d’une réduction de 10% sur votre premier achat.
Il faudra ensuite activer la ligne Ubigi quand vous en aurez besoin. Cet opérateur propose notamment l'option SmartStart qui activera automatiquement votre plan lorsque vous arriverez dans la zone couverte.
Une flexibilité totale pour rester connecté en toute sérénité
Vous avez vu un peu juste pour votre formule ? Pas de panique : il est possible de recharger à tout moment, et ce, même si vous avez épuisé votre forfait. Ubigi sponsorise les données nécessaires, où que vous soyez. Vous pourrez utiliser votre application pour sélectionner un nouveau forfait. Tous les modes de paiement internationaux sont acceptés. Et en cas de problème, l'assistance Ubigi est à vos côtés 24 heures sur 24 heures sur 24 via un chatbot, en plus d'un support client disponible 7 jours sur 7.
Si vous envisagez de partir en voyage aux États-Unis, au Canada, à Hawaï ou ailleurs, opter pour l'eSIM Ubigi vous permettra de rester connecté tout en gardant l'esprit tranquille. Envie de tester ? Cet opérateur vous propose un forfait de 500 Mo gratuit ainsi que 10% de réduction sur votre premier achat.
