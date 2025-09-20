Visiter le pays du soleil levant est un rêve pour beaucoup d'entre nous, mais un détail peut tout gâcher : la connectivité. En effet, rien de pire, quand on veut visiter l'Asie et le Japon en particulier, que de devoir se battre avec son portable pour pouvoir se connecter à ses applications favorites ou donner des nouvelles à ses proches. Heureusement, il existe une solution toute simple : l'eSIM.
Lancée en 2016, l'eSIM, que l'on appelle aussi carte SIM embarquée, est la petite sœur de la carte SIM physique que l'on connaît tous. Cette technologie innovante permet de régler tous les problèmes de connectivité en voyage et de faire de précieuses économies. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, l'eSIM vous donne la possibilité de vous connecter au réseau d'un opérateur local et d'éviter les douloureux frais d'itinérance qui viennent alourdir la facture lorsqu'on découvre un autre pays. Envie d'en savoir plus ? On vous dévoile notre arme secrète : l'eSIM Ubigi.
En créant gratuitement un compte Ubigi, tous les nouveaux utilisateurs bénéficient automatiquement d’un forfait 500 Mo Monde offert ainsi que de 10 % de réduction sur leur premier achat. Le code promo est directement ajouté dans le compte dès la première connexion, sans aucune démarche supplémentaire. C’est l’occasion idéale de tester la qualité du service avant de souscrire à une offre plus complète.
L’eSIM, la solution de connectivité idéale pour visiter l'Asie et le Japon
En Asie, rester connecté peut parfois s'avérer compliqué. Pour éviter cela, le mieux est de miser sur la technologie eSIM.
Rester connecté en Asie, un défi de taille pour les voyageurs
Il n'est pas toujours évident de bénéficier d'une bonne connectivité en Asie. En effet, si certains pays, comme le Japon ou la Corée du Sud, sont très avancés dans le domaine, le réseau dans certaines régions du Myanmar ou du Cambodge peut souffrir de quelques lenteurs (à la campagne ou à la montagne, notamment). Si la qualité du réseau et des infrastructures varie selon chaque pays, les opérateurs changent aussi et les prix des forfaits internationaux et de l'itinérance des données peuvent vite grimper.
Pourquoi choisir une eSIM pour vos voyages en Asie et au Japon ?
Contrairement à une carte SIM physique, l'eSIM est directement intégrée à votre téléphone déverrouillé. Cette technologie hyper-flexible permet de gérer plusieurs profils : on peut donc conserver son numéro habituel tout en utilisant des données locales. L'eSIM peut être activée en quelques clics, via une application ou un QR code : on se connecte à l'opérateur de notre choix et on évite ainsi facilement les redoutés frais d'itinérance.
Utiliser une eSIM est aussi un gage de sécurité : comme elles sont virtuelles, ces cartes ne peuvent être volées, cassées ou perdues, ce qui est un vrai réconfort quand on voyage loin de chez soi. Elles sont aussi écologiques car elles évitent la surproduction de plastique et l'acheminement de cartes par courrier. Si vous voyagez en Asie, l'eSIM vous permettra de changer facilement de région et de profiter d'une excellente connectivité où que vous alliez.
Ubigi, votre meilleur allié pour communiquer au Japon en toute sérénité
Filiale d'un acteur japonais réputé, Ubigi est spécialisé en eSIMs. Cet opérateur propose de nombreux forfaits pour les voyageurs qui souhaitent découvrir l'Asie et le Japon, quelle que soit la durée de leur voyage.
Un fournisseur eSIM soutenu par un acteur majeur des télécoms japonais
Spécialisé dans la vente d'eSIM, l'opérateur Ubigi a été lancé par l'entreprise Transatel en 2017. Cette dernière est la filiale du groupe NTT, qui possède notamment la société NTT Docomo, le plus important opérateur en télécommunications japonais. C'est sur le réseau de cet acteur renommé que s'appuie Ubigi et c'est pourquoi les utilisateurs qui choisissent ce fournisseur bénéficient d'une excellente qualité de connexion et de service.
Ubigi permet notamment à ses clients de se connecter aux deux meilleurs réseaux du pays, et ce, en 5G. Ceux-ci peuvent ainsi disposer de connexions stables et rapides sur tous leurs appareils équipés d'eSIM et profiter d'une couverture étendue, qu'ils aillent au Japon ou ailleurs.
Des forfaits flexibles et adaptés à tous les besoins
Ubigi propose une grande variété de forfaits pour communiquer en Asie, et au Japon notamment. Afin de s'adapter à tous les types de voyageurs, ces derniers ont une durée de 1 jour à 12 mois :
- On trouve des forfaits bloqués et sans engagement, parfaits pour ceux qui veulent éviter les dépassements : il suffit de renouveler la formule une fois que les données ont été consommées ;
- On trouve aussi des forfaits mensuels et annuels, qui se renouvellent automatiquement.
Pour plus de flexibilité, les plans Ubigi vont de 1 Go à un nombre illimité de données. L'utilisateur a donc la main pour choisir la formule la plus adaptée à ses besoins et à son budget. Une fois le forfait activé, ce dernier peut se connecter aux données mobiles de l'opérateur local, utiliser ses applications et communiquer avec ses proches (avec une messagerie instantanée).
Des offres avantageuses pour partir à la découverte du Japon
Vous partez au Japon ? Ubigi a pensé à vous et propose des offres avantageuses qui ne manqueront pas de plaire aux voyageurs.
Des plans de données officiels pour profiter de l’expo 2025 d’Osaka
L'exposition universelle d'Osaka ferme ses portes le 13 octobre prochain. Si vous voulez profiter des derniers jours de cet évènement exceptionnel, sachez que vous pouvez compter sur Ubigi pour vous accompagner. Cet opérateur propose, en effet, en exclusivité des formules sous licence officielle. Vous pourrez les utiliser pour accéder à différents services et communiquer en toute sérénité une fois arrivé.
Vous prolongez votre voyage au-delà d'Osaka ? Les forfaits prépayés et sans engagement Ubigi vous donneront la possibilité d'utiliser votre smartphone lors de votre découverte de la ville mais aussi de voyager hors de la région du Kansai, dans tout le Japon. Les formules proposées vont de 1 Go à des données illimitées.
Des bonus exclusifs pour tous les nouveaux utilisateurs
Que vous vous rendiez en Asie pour une semaine ou pour un mois, que vous rêviez de découvrir le Japon ou que vous souhaitiez y travailler, avoir une eSIM Ubigi en poche sera un précieux sésame. Vous pourrez, en effet, utiliser votre smartphone sans craindre les dépassements de forfait ou les frais d'itinérance et pourrez communiquer en toute sérénité.
Envie de tester ? A la création d'un premier compte gratuit et ce sans engagement, Ubigi vous fait profiter d'un forfait de 500 Mo de données gratuites valable dans plus de 200 destinations. De plus, vous obtiendrez également de 10% de réduction sur votre premier achat via un coupon automatiquement ajouté dans votre compte. Autant de bonnes raisons de choisir cet opérateur pour vous accompagner au pays du soleil levant !
