Lancée en 2016, l'eSIM, que l'on appelle aussi carte SIM embarquée, est la petite sœur de la carte SIM physique que l'on connaît tous. Cette technologie innovante permet de régler tous les problèmes de connectivité en voyage et de faire de précieuses économies. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, l'eSIM vous donne la possibilité de vous connecter au réseau d'un opérateur local et d'éviter les douloureux frais d'itinérance qui viennent alourdir la facture lorsqu'on découvre un autre pays. Envie d'en savoir plus ? On vous dévoile notre arme secrète : l'eSIM Ubigi.

En créant gratuitement un compte Ubigi, tous les nouveaux utilisateurs bénéficient automatiquement d’un forfait 500 Mo Monde offert ainsi que de 10 % de réduction sur leur premier achat. Le code promo est directement ajouté dans le compte dès la première connexion, sans aucune démarche supplémentaire. C’est l’occasion idéale de tester la qualité du service avant de souscrire à une offre plus complète.