Pourquoi opter pour une eSIM pour un voyage au Vietnam ?

Opter pour une eSIM au Vietnam est la meilleure solution pour une arrivé sans stress : vous êtes en 4G dès votre arrivée à l’aéroport d'Hanoï ou de Ho Chi Minh-Ville, sans avoir à passer par une boutique locale ni devoir négocier en đồng, pour avoir une carte SIM. Le tout, sans frais d'itinérance ! À peine sorti de l'avion, vous êtes prêt à commander un taxi, vérifier un itinéraire ou contacter votre hôtel en quelques secondes.

Mon smartphone fonctionne-t-il avec une eSIM au Vietnam ?

La compatibilité eSIM dépend du modèle de votre téléphone. La plupart des smartphones récents : iPhone à partir du XS, Samsung Galaxy S et Z, Google Pixel, smartphones Android Xiaomi, Oppo ou Honor… Si votre appareil est plus ancien ou d’entrée de gamme, il se peut que l’eSIM ne soit pas disponible. Vérifiez toujours la compatibilité dans les réglages de votre appareil ou sur le site du fournisseur avant d’acheter votre eSIM, afin d’éviter toute mauvaise surprise.