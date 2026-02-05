Des ruelles d'Hanoï aux paysages karstiques de la baie d’Ha Long, le Vietnam promet un voyage riche en contrastes et en sensations. Pour partager vos découvertes, qu’il s’agisse de déambuler au marché nocturne de Hội An ou de réserver une croisière sur le Mékong, une connexion internet fiable est indispensable. Découvrez notre sélection des meilleures eSIM pour voyager au Vietnam en 2025
Qu'est-ce qu'une eSIM ?
Une eSIM est une version dématérialisée de la carte SIM, directement intégrée dans les composants d'un appareil. Contrairement à une SIM physique qu’il faut insérer, l’eSIM s’active en quelques instants grâce à un QR code reçu par mail ou une application dédiée. Cette technologie vous permet d’ajouter un forfait mobile instantanément, sans changer de puce, et de conserver votre carte SIM habituelle pour les appels, tout en utilisant l’eSIM pour la data durant votre voyage au Vietnam.
Pourquoi opter pour une eSIM pour un voyage au Vietnam ?
Opter pour une eSIM au Vietnam est la meilleure solution pour une arrivé sans stress : vous êtes en 4G dès votre arrivée à l’aéroport d'Hanoï ou de Ho Chi Minh-Ville, sans avoir à passer par une boutique locale ni devoir négocier en đồng, pour avoir une carte SIM. Le tout, sans frais d'itinérance ! À peine sorti de l'avion, vous êtes prêt à commander un taxi, vérifier un itinéraire ou contacter votre hôtel en quelques secondes.
Mon smartphone fonctionne-t-il avec une eSIM au Vietnam ?
La compatibilité eSIM dépend du modèle de votre téléphone. La plupart des smartphones récents : iPhone à partir du XS, Samsung Galaxy S et Z, Google Pixel, smartphones Android Xiaomi, Oppo ou Honor… Si votre appareil est plus ancien ou d’entrée de gamme, il se peut que l’eSIM ne soit pas disponible. Vérifiez toujours la compatibilité dans les réglages de votre appareil ou sur le site du fournisseur avant d’acheter votre eSIM, afin d’éviter toute mauvaise surprise.
- flag_circle+200 destinations
- card_travelForfaits ponctuels, mensuels et annuels
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
- flag_circle258 destinations
- card_travelForfaits de 1 à 90 jours, Forfait monde 7, 10, 15, 20 et 30 jours
- add_shopping_cartPas besoin de recharger grâce aux données illimitées
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
- pin_dropForfait Monde, par continent et packs multi-destinations
- flag_circle200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30, 90, 180 ou 365 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
Les meilleures eSIM pour le Vietnam en 2025
- Pour une flexibilité totale d'Hanoï à Ho Chi Minh : Ubigi - Le forfait qui s’adapte à votre itinéraire et vos besoins en data.
- Pour partager sans compter, d'Hanoï à Huế : Holafly - Des données illimitées pour voyager l’esprit léger.
- Pour les petits budgets qui veulent surfer en toute sécurité : Saily - Une eSIM économique et fiable pour explorer le Vietnam.
- Pour un voyage à travers l'Asie du Sud-Est : Airalo - La solution idéale pour un combiné Vietnam–Cambodge–Thaïlande.
- Pour une couverture fiable même dans les zones isolées : GigSky - L’option des voyageurs tout-terrain.
- Pour l’essentiel au meilleur prix : GoMoWorld - Le choix malin pour se connecter du delta du Mékong à Đà Nẵng.
Comment avons-nous testé ces eSIM ? Nos critères de sélection
Pour établir ce comparatif, nous nous sommes mis à la place d’un voyageur qui part au Vietnam pour la première fois. Nous avons acheté et activé plusieurs packs de données avant même de quitter la France afin d’évaluer leur simplicité d’installation, puis nous les avons testés en situation réelle une fois arrivés sur place. Nous avons effectué des essais dans différentes situationjs : au milieu de l’effervescence d'Hanoï, dans la quiétude des ruelles historiques de Hội An, ou encore face aux paysages côtiers de Nha Trang. Notre objectif ? Vous proposer des recommandations fiables, que vous ayez besoin de commander un taxi en sortant de l’aéroport de Tân Sơn Nhất ou de lancer un appel vidéo depuis un hôtel à Sa Pa. Voici les critères qui ont guidé notre sélection :
- Facilité d'installation et d'activation : le forfait doit pouvoir être configuré en quelques minutes, sans avoir à chercher une boutique spécialisée en arrivant à l’aéroport de Nội Bài ou de Tân Sơn Nhất.
- Rapport qualité-prix : nous comparons le coût et les avantages offerts par chaque solution, comme le fait de disposer d’assez de data pour naviguer sur Google Maps, utiliser Grab ou échanger sur WhatsApp pendant plusieurs jours sans subir de ralentissement.
- Qualité et couverture du réseau : la connexion doit rester stable, que vous visitiez le musée d’Ethnographie à Hanoï, que vous exploriez les montagnes de Sa Pa ou que vous flâniez dans les ruelles de Hội An.
- Service client : un SAV disponible et réactif est essentiel en cas de souci, d’autant plus avec le décalage horaire important entre l’Europe et l’Asie du Sud-Est.
- Flexibilité des offres : la gamme d'eSIM proposée doit s’adapter à tous les types de séjours, qu’il s’agisse d’un week-end à Đà Nẵng, ou d’un long voyage à travers le Vietnam.
Pourquoi nous faire confiance ?
Notre équipe réunit des passionnés de technologie et des voyageurs chevronnés qui ont sillonné le Vietnam. Nous savons à quel point une connexion fiable peut faire la différence durant un séjour, d'autant plus quand on ne maîtrise pas la langue. Ce comparatif n’est pas une liste copiée-collée d’offres ; il reflète nos propres expériences sur le terrain, des heures passées à tester les applications, à mesurer la qualité du réseau dans des environnements variés et à comparer la performance réelle de chaque eSIM. Nous travaillons en toute indépendance, avec un seul objectif : vous offrir un guide fiable et concret pour voyager au Vietnam en toute sérénité et profiter pleinement de la richesse culturelle du pays.
Comparatif des 6 meilleures eSIM pour le Vietnam de 2025
Pour déambuler dans les ruelles d'Hanoï ou partager un lever de soleil sur la baie d’Ha Long, une connexion fiable est indispensable. Voici notre sélection des six fournisseurs les plus pertinents pour accompagner votre voyage au Vietnam.
Ubigi – Flexible de Hanoï à Ho Chi Minh
Avec Ubigi, vous accédez à un large éventail d'eSIM capables de s’adapter à n’importe quel type de séjour au Vietnam, de 3 Go à de la data illimitée. Que vous prévoyiez quelques jours dans une seule ville ou un itinéraire complet du nord au sud, il existe toujours une formule correspondant à vos besoins.
- flag_circle+200 destinations
- card_travelForfaits ponctuels, mensuels et annuels
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
✅ Points forts
- Un large choix d'eSIM pour le Vietnam et des eSIM Asie variées
- Possibilité de recharger sa eSIM sans accès à Internet
- Couverture dans plus de 200 pays avec une eSIM unique qui se recharge
- Service client multilingue et appli disponible dans plus de 10 langues
❌ Points faibles
- Les tarifs à l'unité peuvent être moins compétitifs que les offres groupées
- Le service client peut être moins réactif que les meilleurs du domaine
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Ubigi convient parfaitement aux voyageurs qui apprécient la souplesse. Vous partez pour un court séjour à Hội An et n’avez besoin que d’un petit volume de data pour vos e-mails et la météo ? Ou au contraire, vous prévoyez de télétravailler quelques jours depuis un café à Da Nang ou Saigon ? Dans tous les cas, Ubigi permet de recharger votre forfait en quelques secondes depuis l’application, ce qui évite toute mauvaise surprise au milieu de votre périple.
Fiche technique Ubigi
- 🌍 Couverture : +200 pays couverts
- ⏳ Durée : Ponctuelle, mensuelle, annuelle
- 🧳 Formules : Monde, multidestinations
- 🔄 Données : Recharge disponible
- 📱 Compatibilité : iOS, Android, Windows
- 📍 Type de packs : Monde, pack combiné
Notre avis
Ubigi est une valeur sûre pour explorer le Vietnam. Son application intuitive et la diversité de ses offres en font un choix fiable, capable d’accompagner aussi bien un city-trip rapide qu’un voyage plus ambitieux. Et si votre parcours inclut d’autres pays d’Asie du Sud-Est comme la Thaïlande ou le Cambodge, leurs packs régionaux deviennent un véritable atout.
Holafly - Pour surfer sans limite depuis Hué
Holafly est devenu un incontournable pour les voyageurs qui veulent profiter de leurs vacances sans se soucier de leur consommation de données. Dans une destination aussi spectaculaire que le Vietnam, une 4G illimitée vous garantit de pouvoir poster toutes les photos et vidéos que vous prenez !
- flag_circle258 destinations
- card_travelForfaits de 1 à 90 jours, Forfait monde 7, 10, 15, 20 et 30 jours
- add_shopping_cartPas besoin de recharger grâce aux données illimitées
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
- pin_dropForfait Monde, par continent et packs multi-destinations
✅ Points forts
- Installation très simple via un QR code reçu par mail
- Excellente couverture en s'appuyant sur les meilleurs réseaux locaux (Viettel, Vinaphone,Mobifone…)
- Support client en français, disponible 24/7
❌ Points faibles
- Tarifs plus élevés, un investissement pour le confort
- Pas de numéro de téléphone local pour les appels classiques
- Partage de connexion limité à 1 Go sur la plupart des offres
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Si vous prévoyez d’utiliser intensivement votre smartphone — pour poster sur les réseaux, naviguer avec Google Maps ou regarder une série pendant un long trajet en train entre Hanoï et Da Nang — Holafly est clairement l’option la plus confortable. Le forfait illimité assure une liberté totale, sans risque de coupure au milieu d’un trajet ou d’une excursion.
Fiche technique Holafly
- 🌍 Destinations : 258 pays couverts
- ⏳ Durée : packs de 1 à 90 jours
- 🧳 Formules : Monde (7, 10, 15, 20, 30 jours), par continent, multidestinations
- 🔄 Données : Illimitées, sans recharge
- 📱 Compatibilité : iOS, Android, Windows
- 📍 Type d'offre : Monde, continent, pack combiné
Notre avis
Holafly se positionne comme une solution premium, et son tarif se justifie largement par sa promesse d'illimité. L’achat et l’activation se font en quelques minutes avant votre départ, et dès votre arrivée au Vietnam, votre connexion fonctionne immédiatement. Pouvoir commander un Grab après une journée bien remplie ou passer un appel vidéo pour donner des nouvelles sans se soucier de sa data, cela vaut largement le coût de payer plus cher sa eSIM pour le Vietnam !
Saily – Pour un budget et une sécurité maîtrisés à Hanoï
Créée par l’équipe de NordVPN, Saily se distingue par sa simplicité et ses tarifs très abordables. C’est la solution idéale pour les voyageurs au Vietnam qui souhaitent rester connectés sans exploser leur budget.
- flag_circle200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30, 90, 180 ou 365 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
✅ Points forts
- Tarifs parmi les plus bas du marché
- Application épurée et extrêmement simple à utiliser
- Couverture réseau fiable dans plus de 150 pays
- Soutenu par l'expertise en sécurité de l'équipe NordVPN
❌ Points faibles
- Fournisseur encore jeune avec moins de retours d'utilisateurs
- Gamme plus restreinte que celle des concurrents
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Si votre priorité est de limiter vos dépenses sur la data, mais que vous ne souhaitez pas renoncer à une connexion fiable et sécurisée, Saily est un choix évident. Ce forfait couvre l’essentiel : GPS pour se repérer, WhatsApp pour rester en contact et une navigation rapide, sans superflu et en toute sécurité grâce à l'expertise de Nord VPN.
Fiche technique Saily
- 🌍 Couverture : +200 pays couverts
- ⏳ Durée : 7, 15, 30, 90, 180 ou 365 jours
- 🧳 Formules : Monde, multidestinations
- 🔄 Données : Recharge disponible
- 📱 Compatibilité : iOS, Android
- 📍 Type d'offres : Monde, pack combiné
Notre avis
Saily démocratise l’accès à l’eSIM et offre une connexion fiable à moindre coût. Pour un voyage au Vietnam, c’est la garantie d’avoir l’essentiel sans se compliquer la vie : trouver son chemin dans les ruelles animées de Hanoï, vérifier les horaires du train vers Da Nang ou envoyer des nouvelles à vos proches depuis le marché flottant de Cần Thơ.
🔥 Profitez d'une réduction de 5% pour votre première eSIM Saily avec le code promo CLUBIC
Airalo – Pour un voyage au-delà des frontières vietnamiennes
Airalo est l’un des leaders mondiaux de l’eSIM, reconnu pour la qualité de son application et la diversité de ses offres. Ses options régionales sont particulièrement intéressantes si le Vietnam n’est qu’une étape de votre périple en Asie du Sud-Est.
- flag_circlePlus de 200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30, 60, 90, 180 ou 365 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
✅ Points forts
- Couverture dans plus de 200 pays et régions
- Packs régionaux très pratiques (Asie, Afrique...)
- Application mobile très bien conçue, avec suivi de la consommation
- Programme de fidélité "Airmoney" qui récompense les achats
❌ Points faibles
- Tarifs qui peuvent être moins compétitifs d'une région à l'autre
- Le service client peut être saturé en période de forte affluence
Pourquoi choisir Airalo ?
Si votre itinéraire inclut plusieurs États, par exemple le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande, les eSIM régionales d’Airalo vous permettront de rester en ligne sans avoir à changer de carte SIM. L’application intuitive rend la gestion simple et rapide, un vrai confort après une journée passée à explorer les rizières de Sapa, les ruelles d'Hanoï ou les marchés flottants du delta du Mékong.
Fiche technique
- 🌍 Couverture : plus de 200 pays et régions
- ⏳ Durée : de 7 à 180 jours
- 🧳 Formules : locales, régionales, globales
- 🔄 Données : data uniquement ou Discover+ avec appels/SMS
- 📱 Compatibilité : iOS et Android (application mobile dédiée)
- 📍 Type d'eSIM : prépayés sans engagement, rechargeables
Notre avis
Airalo reste une valeur sûre pour tout voyageur. Que ce soit pour un séjour dans les villes dynamiques comme Ho Chi Minh-Ville ou pour un trek dans les montagnes du Nord, l’expérience utilisateur, de l’achat à l’activation de l’eSIM, est fluide et fiable, vous permettant de profiter pleinement de votre aventure vietnamienne.
GigSky – Couvert partout, même en pleine mer d'Andaman
GigSky est un acteur historique de la connectivité mobile, reconnu pour la fiabilité de ses services à l’échelle mondiale. Sa force réside dans ses eSIM spécifiques pour les situations où le Wi-Fi est limité, ce qui est particulièrement utile au Vietnam et en Asie du Sud-Est.
- flag_circle200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30 et 90 jours, Forfait Avion 1 jour
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde, Région, Croisière
✅ Points forts
- eSIM mondiales et spécifiques pour les croisières ou les trajets en avion
- Connexion fiable dans plus de 190 pays
- Partenaire officiel d'Apple, un gage de qualité
- Application fonctionnelle et simple
❌ Points faibles
- Tarifs nettement plus élevés que la moyenne du marché
- Moins de choix du côté des petits packs de données
Pourquoi choisir GigSky ?
Optez pour GigSky si votre itinéraire inclut une croisière dans la baie d’Ha Long ou à travers la mer de Chine. Le Wi-Fi à bord des bateaux est souvent instable, avec un débit faible et peu de sécurité, tandis que GigSky garantit une connexion personnelle et fiable, sans ralentissement. C’est également la solution idéale pour les voyageurs qui souhaitent un seul forfait pour plusieurs semaines d’aventure à travers le Vietnam et au-delà, vers la Thaïlande ou les Philippines.
Fiche technique
- 🌍 Couverture : plus de 190 pays et zones maritimes/aériennes
- ⏳ Durée : forfaits ponctuels de 1 à 30 jours
- 🧳 Formules : locales, globales, croisière, vol
- 🔄 Données : data uniquement, pas d’appels/SMS
- 📱 Compatibilité : iOS, Android, Windows via application
- 📍 Type d'offres : prépayées sans abonnement
Notre avis
GigSky s’adresse à ceux pour qui la stabilité du réseau prime sur les économies. Que vous exploriez les montagnes de Hà Giang, les îles de Phú Quốc ou que vous naviguiez sur le Mékong, c’est un investissement judicieux pour rester connecté en permanence. La solution idéale pour les voyageurs qui ne veulent faire aucun compromis sur leur connexion, même dans les zones les plus reculées du Vietnam.
GoMoWorld – Pour l’essentiel, du delta du Mékong à Hanoï
GoMoWorld est un concurrent direct de Saily, qui a su gagner une place de choix sur le segment des eSIM à petit prix. Avec une application intuitive et des tarifs très abordables, c’est une option pratique pour profiter de données mobiles à faible coût au Vietnam.
- flag_circle203 destinations
- card_travelForfaits ponctuels 7, 15 ou 30 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropPas de pack multi-destinations
✅ Points forts
- Tarifs très attractifs, surtout sur les gros volumes de data
- Application ultra-simple qui va droit au but
- Couverture dans plus de 170 pays
- Offres de bienvenue souvent généreuses
❌ Points faibles
- Application basique avec peu de fonctionnalités avancées
- Quelques retours d'utilisateurs sur des instabilités de réseau
Pourquoi choisir GoMoWorld ?
GoMoWorld est parfait pour le voyageur pragmatique. Que vous ayez besoin d’une quantité de données suffisante pour utiliser Google Maps à Hanoï, chercher un restaurant à Hội An, ou rester actif sur les réseaux sociaux pendant un road trip du nord au sud du Vietnam, ses eSIM vous permettent d'accéder à l'essentiel à un prix très compétitif.
Fiche technique
- 🌍 Couverture : une centaine de pays couverts
- 📍 Type d'offres : prépayés, activables à la demande
- 📱 Compatibilité : iOS et Android
- 🔄 Données : data limitée selon le plan
- 🧳 Formules : data seule ou data + numéro local
- ⏳ Durée : packs ponctuels ou mensuels
Notre avis
Cette eSIM low-cost est idéale pour les étudiants, backpackers ou voyageurs au budget serré qui préfèrent consacrer leurs dépenses aux expériences locales plutôt qu’aux frais de communication. Son approche simple et efficace en fait un choix malin pour profiter pleinement de votre séjour vietnamien.
Vous comptez voyager vers d'autres destinations ? Consultez nos différents comparatifs des meilleures eSIM pour voyager et trouvez le forfait le plus adapté à vos futures vacances.
- Les meilleures eSIM pour voyager au Maroc en 2025
- Les meilleures eSIM pour voyager aux États-Unis (USA) en 2025
- Les meilleures eSIM pour voyager au Canada en 2025
- Les meilleures eSIM pour voyager en Turquie en 2025
- Les meilleures eSIM pour voyager à Bali en 2025
- Les meilleures eSIM pour voyager au Japon en 2025
- Les meilleures eSIM pour voyager en Albanie en 2025
- Les meilleures eSIM pour voyager en Europe en 2025
- Les meilleures eSIM pour voyager en Thaïlande en 2025
eSIM pour le Vietnam : les réponses à toutes vos questions
La eSIM est-elle plus avantageuse qu'une carte SIM locale au Vietnam ?
Pour un séjour au Vietnam, l’eSIM est généralement plus pratique qu’une carte SIM locale, surtout pour les voyages de courte durée. Elle s’active à distance avant votre départ, ce qui vous évite de chercher un magasin à l’aéroport de Nội Bài ou de Tân Sơn Nhất et de fournir votre passeport. En revanche, une carte SIM vietnamienne peut être plus économique si vous restez plusieurs mois ou si vous avez besoin d’un numéro local.
Une eSIM fonctionne-t-elle partout au Vietnam ?
Oui, une eSIM utilise les réseaux 4G des principaux opérateurs locaux comme Viettel, Vinaphone ou Mobifone. La couverture est excellente dans toute la région, que vous soyez à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Hué ou sur les plages de Nha Trang. Vous pouvez rencontrer des zones de signal plus faible dans les régions montagneuses reculées comme Hà Giang ou certaines parties du delta du Mékong, mais pour un usage touristique classique — GPS, réseaux sociaux, appels WhatsApp — la connexion reste fiable et stable.
Puis-je passer des appels avec une eSIM au Vietnam ?
Non, les eSIM de voyage sont généralement “data-only” et ne fournissent pas de numéro de téléphone vietnamien. Les appels vocaux traditionnels et les SMS ne sont pas inclus. Pour communiquer, il faudra utiliser des applications comme WhatsApp, Skype, FaceTime ou Messenger, qui fonctionnent parfaitement via la 4G de votre eSIM. Si vous avez absolument besoin d’un numéro local, une carte SIM physique reste nécessaire.
Faut-il être connecté à Internet pour activer une eSIM de voyage ?
Oui, il est indispensable d’avoir une connexion internet stable pour télécharger le profil de l’eSIM sur votre smartphone. L’idéal est de le faire avant votre départ depuis votre Wi-Fi domestique. Sinon, vous pourrez l’activer à votre arrivée à l’aéroport d'Hanoï, de Da Nang ou à votre hôtel à Ho Chi Minh-Ville.
Peut-on utiliser une eSIM Vietnam pour plusieurs appareils ?
La majorité des eSIM Vietnam sont conçues pour un seul smartphone à la fois. Cela signifie que vous ne pouvez pas installer la même eSIM sur deux appareils simultanément. Cependant, il existe une solution simple si vous voulez connecter plusieurs appareils comme une tablette ou un ordinateur portable : le mode partage de connexion !
Quel est le prix d’une eSIM pour le Vietnam ?
Comptez environ 8 € pour un petit forfait de 1 Go valable une semaine, jusqu’à 45 € pour un forfait de 20 Go valable un mois. Ces prix restent très compétitifs comparés aux frais d’itinérance des opérateurs traditionnels.
L’eSIM Vietnam fonctionne-t-elle dans toute l'Asie ?
Certaines eSIM régionales sont conçues pour couvrir plusieurs États d’Asie du Sud-Est, ce qui est idéal si votre voyage ne se limite pas au Vietnam. Par exemple, un forfait eSIM Asie peut fonctionner automatiquement au Cambodge, au Laos, en Thaïlande, et parfois même au Myanmar ou en Malaisie, sans nécessiter de changement de carte SIM. Avant de partir, il est recommandé de vérifier les territoires couverts par votre forfait et les éventuels coûts additionnels pour le roaming afin de planifier votre voyage sereinement.