À peine un an après son ouverture, l'hôtel Star Wars de Disney ferme déjà ses portes

La licence Star Wars ne pouvait évidemment pas oublier les parcs Disney, et rapidement la société a annoncé l'ouverture d'un nouveau land, baptisé Galaxy's Edge, dans ses parcs américains d'Orlando en Floride (Walt Disney World) et dans le parc Disneyland d'Anaheim, en Californie.

La folie des grandeurs des décideurs de la Walt Disney Company ne s'est pas arrêtée là, et le groupe a indiqué la création d'un hôtel Star Wars, le Galactic Starcruiser, qui allait pousser l'immersion à son paroxysme.

Plus qu'un simple hôtel Disney, Galaxy Starcruiser est une expérience 100 % Star Wars pour ses visiteurs. Ces derniers sont invités à passer deux nuits dans un vaisseau spatial de croisière. À l'intérieur, des extraterrestres inventés pour l'occasion vivent et interagissent avec eux, et de nombreuses activités sont proposées pour créer son propre sabre laser, jouer au sabbac, un jeu populaire dans l'univers Star Wars.

Plus qu'un simple séjour, les résidents sont plongés au cœur d'une histoire mettant en scène le Premier Ordre et la Résistance, et doivent accomplir des missions tout au long du séjour.

Si le projet était ambitieux, Disney a pourtant annoncé ce jeudi 18 mai la fermeture pure et simple de l'hôtel le 28 septembre prochain.