Amazon Prime Video développe sa première série dérivée de la saga James Bond

Le magazine Variety nous apprend qu'Amazon a donné son feu vert au développement d'une série dérivée des aventures de 007. Elle sera produite par Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, les producteurs historiques et gardiens du temple de la saga James Bond et MGM Television.

Attention toutefois, ce programme ne sera pas une adaptation d'un roman ou même une histoire originale, mais un jeu d'aventure qui verra des participants s'affronter dans une course poursuite et qui prendra place dans certains des lieux de tournage iconiques de la saga Bond.

Selon des sources proches de la production, la MGM développe cette émission depuis plusieurs années déjà, avant même que le géant du e-commerce ne rachète le studio hollywoodien pour un montant de 8,45 milliards de dollars.

Amazon Prime Video n'a pour le moment pas communiqué sur une éventuelle série adaptée des aventures de 007. Dans le même temps, la MGM et les producteurs sont actuellement à la recherche du prochain interprète pour une nouvelle aventure dans les salles de cinéma.