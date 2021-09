Solaari, fabricant de sabres lasers français, permet désormais à chacun de configurer le sien

Présentés au CES il y a deux ans, les sabres laser Solaari se destinent autant à la décoration, pour les fans de Star Wars, qu’à la pratique de l’escrime artistique, désormais accessible dans de nombreuses salles d’armes. Pour personnaliser leur sabre, les acheteurs peuvent commencer par choisir un manche parmi quatre, et y associer l’un des coloris disponibles (or, argent, noir ou rouge).

Même chose pour la garde et pour le pommeau, sachant que ces éléments sont interchangeables. La configuration initialement choisie peut donc évoluer au gré des envies. En ce qui concerne la « lame », Solaari permet de choisir entre deux longueurs, 32 pouces (81,2 cm) ou 36 pouces (91,4 cm).

Le prix, lui, oscille entre 235 € pour la configuration la moins chère et 319 € pour la plus onéreuse, mais la couleur des éléments n'influence pas le tarif. En revanche, la gamme choisie peut faire varier assez largement le coût de l'objet. Les acheteurs ont en effet le choix entre les sabres « Prime » et « Elite », respectivement proposés à 79 € et 129 €, et profitant de différentes options, parmi lesquelles la couleur de la lame et l’accès à une application dédiée sur smartphones. Notons, enfin, que montage est assuré par les équipes de Solaari.