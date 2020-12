Jeremy Bulloch, le Boba Fett original, s'est éteint à l'âge de 75 ans

Apparu pourtant très brièvement à l'écran dans L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, Boba Fett est rapidement devenu une icône de Star Wars. La gestuelle minimaliste de Jeremy Bulloch à la Clint Eastwood et l'apparence très classieuse de l'armure du personnage ont cimenté ce que nous connaîtrons plus tard comme étant la faction des guerriers Mandaloriens.

« C'est avec chagrin que j'annonce le décès de Jeremy Bulloch. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as appris ! Les conventions ne seront plus les mêmes sans toi. Que la Force soit avec toi » a écrit Daniel Logan, le jeune Boba Fett de l'épisode II de la saga.

Deux ans durant, l'acteur britannique s'était peu à peu retiré du monde, atteint de sérieux problèmes de santé et de la maladie de Parkinson, avant de s'éteindre paisiblement hier dans un hôpital proche de chez lui, en compagnie de sa famille.

Son héritage en tant que chasseur de primes le plus classe de l'univers Star Wars se poursuit quant à lui, notamment récemment dans la série The Mandalorian, disponible entre autres sur Disney+.

Que la Force et les crédits soient avec lui.