Decathlon : ce nouveau VTT électrique n'est vraiment pas cher, mais il n'est pas pour tout le monde

Nous l'avons vu, le premier modèle de VTTAE Rockrider pour enfant ne cherche pas à faire dans l'originalité, ce qui ne peut pas être considéré comme un défaut en soi. Son moteur électrique, intégré à la roue arrière, propose trois modes de consommation qui feront fluctuer l'autonomie. Du côté de Decathlon, on nous annonce plus de 100 kilomètres en mode éco avec un utilisateur de 50 kilos et un terrain assez peu valloné. Cleanrider précise cependant que la vérité se situe plutôt dans une fourchette de 40 à 75 kilomètres en fonction du poids de l'utilisateur, du mode utilisé ou du dénivelé.

Autrement dit, les chemins pentus de montagne ne pourront être empruntés qu'en accompagnant le moteur de solides coups de pédales. Globalement, le vélo se destine aux balades assez peu sportives et à une pratique occasionnelle, voire régulière. Pour aller un peu plus loin et s'aventurer sur des parcours plus difficiles, il faudra regarder vers le haut de gamme et doubler le budget. Notez enfin que le tarif d'entrée de 1 100 euros ne tient pas compte du bonus écologique vélo électrique ni des opérations commerciales éventuellement menées par Decathlon.