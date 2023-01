Honda ressuscite enfin son légendaire Dax, en électrique et avec un joli coup de neuf

Il ne s'agit pas d'un quelconque scooter ici, mais plutôt d'un vélo à assistance électrique. On y retrouve des pédales, mais aussi une vitesse maximale limitée à 25 km/h. « En reprenant le motif de conception unique des modèles d'antan et en ajoutant des caractéristiques et des équipements avancés, Honda vise à offrir de la valeur, de la surprise et du choix aux jeunes clients chinois », explique la marque.