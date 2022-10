Comment le Français Angell Bike veut conquérir le monde (spoiler : toujours à vélo)

Commercialiser un vélo 100 % made in France est un pari ô combien osé et risqué, mais visiblement calculé dans le cas d'Angell. Si la volonté est là, certains moyens manquent. Ou du moins, manquaient. Pour fabriquer le cadre en aluminium des vélos (il en existe deux modèles) de la marque Angell Bike, Marc Simoncini a dû faire preuve d'inventivité, en trouvant de l'aide auprès de la filière aéronautique, faute d'acteur cyclo français compétent. Deux à trois ans plus tard : le constat est que faire fabriquer un cadre en aluminium en France coûte 8 fois plus cher qu'un concurrent qui le fait fabriquer en Asie.