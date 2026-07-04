Vous venez de vous faire flasher par un radar. Pourtant, vous êtes convaincu d’être resté dans les clous.

Pas de panique, vous disposez de 45 jours, à compter de la date d’envoi de l’avis, pour contester une contravention issue d’un radar automatique. Pour contester gratuitement, vous passez directement par le site de l’ANTAI, ou par courrier recommandé. Pour être recevable, votre contestation est conditionnée à une consignation, égale au montant de l’amende forfaitaire, sauf en cas de vol, de destruction ou de cession du véhicule avant l’infraction. Pour contester, vous pouvez invoquer plusieurs motifs, parmi les plus courants l’absence de vérification annuelle du radar, une marge technique mal appliquée, une photo illisible ou une plaque usurpée.

Avant toute décision, vous pouvez demander gratuitement le cliché pris par l’appareil de contrôle, grâce au cadre prévu au verso de votre avis de contravention. Sur la photo, si votre visage est flou, masqué par un pare-soleil ou un rétroviseur, alors vous pouvez éviter le retrait de points en invoquant l'absence d’identification formelle. Soyez vigilant toutefois. Cette démarche ne suspend pas, cependant, votre délai de contestation de 45 jours.