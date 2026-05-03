Pour obtenir la photo, vous pouvez adresser votre demande par courrier au CACIR, service photos, CS 41101, 35911 Rennes Cedex, en joignant une copie de votre carte grise et de votre pièce d'identité. Vous pouvez aussi formuler cette demande en ligne, via le site du ministère de l'Intérieur. Vous recevrez généralement le cliché en quelques jours, mais ce délai peut s'allonger.

En revanche, très important, sachez que lorsque vous formulez cette demande, votre délai de contestation de 45 jours continue de courir. Vous perdez donc du temps sur ce délai pendant l'attente. Adressez donc votre demande le jour même de la réception du PV.

Une fois que vous avez reçu votre portrait, regardez attentivement ce que la photo montre.

L'amende et les points sont deux sanctions que vous n'encourrez pas forcément ensemble. Si le conducteur n'est pas formellement identifié, vous ne perdrez pas de points, même si vous réglez l'amende en tant que propriétaire du véhicule. Un radar photographiant par l'arrière n'identifie pas le conducteur, tandis qu'un radar photographiant par l'avant met le focus sur la plaque d'immatriculation. Il suffit donc que le visage soit flou, ou masqué par un rétroviseur, un pare-soleil ou encore un reflet pour être méconnaissable. Si le cliché ne permet pas d'établir l'infraction avec certitude, vous pouvez contester et obtenir l'annulation de l'amende ainsi que la restitution de vos points.