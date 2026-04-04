Faisons un petit tour derrière les Pyrénées, là où des associations espagnoles de défense des automobilistes et des motards dénoncent des utilisations qu'elles jugent illégales, au motif que les radars fixes doivent obligatoirement être signalés aux conducteurs via une signalétique visible.

En théorie, la même obligation existe autant en Espagne qu'en France pour les dispositifs fixes. Ce qui permet aux Velolaser d'échapper à cette règle, c'est qu'ils sont très régulièrement déplacés et ne peuvent donc pas être considérés comme des radars fixes. Plusieurs associations appellent les conducteurs verbalisés à contester leur amende si le radar n'était pas sur trépied et clairement signalé. Mais pour engager cette procédure, encore faut-il avoir vu l'appareil « travailler », ce qui est pratiquement impossible dans les conditions réelles.

Par ailleurs, l'application espagnole SocialDrive a développé une carte interactive qui recense les emplacements habituels des Velolaser. À force de signalements collectifs, elle a permis d'identifier une large part des points de déploiement récurrents, car si le boîtier est mobile, les agents ont tendance à revenir aux mêmes endroits stratégiques.

Waze intègre lui aussi ces signalements, mais avec un délai et une précision inférieurs à ceux de SocialDrive, conçu spécifiquement pour ce type de contrôle.

Du côté des amendes, les barèmes espagnols plutôt dissuasifs : jusqu'à 100 euros pour moins de 20 km/h de dépassement, 300 euros entre 21 et 30 km/h, et jusqu'à 600 euros au-delà de 51 km/h, avec une réduction de moitié en cas de règlement sous 20 jours. La coopération européenne entre l'Espagne et la France permet l'envoi d'une contravention directement à l'adresse du propriétaire du véhicule au-dessus d'un certain seuil. L'ère de l'amende perdue à l'étranger est bel et bien révolue.

Ce week-end de Pâques, la DGT déploie ces dispositifs en nombre maximal sur les axes à forte fréquentation touristique. Les longues lignes droites d'autoroute, là où le pied s'alourdit naturellement, sont leurs emplacements de prédilection. Waze affichera peut-être une alerte radar en chemin, mais selon toute probabilité, ce sera pour un boîtier qui aura déjà bougé.