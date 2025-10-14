Il existe un radar qui ne se contente pas de mesurer votre vitesse ou de voir si votre ceinture est bien attachée, mais qui observe aussi vos trajectoires. C'est en effet une réalité chez nos voisins italiens, avec le sorpassometro, ou SV3, un système qui combine capteurs enterrés et caméras ultra-rapides. Son objectif est de coincer les automobilistes et motards qui franchissent les lignes continues pour doubler. Après des années de développement, il est entré en action cet été sur les routes transalpines les plus accidentogènes.