Tout aussi simple qu'il en a l'air, derrière ce petit objet, il y a tout l’écosystème TomTom. L’entreprise rappelle que 600 millions de véhicules connectés transmettent déjà des informations depuis leurs systèmes embarqués. Ces flux permettent d’identifier la densité du trafic, les zones d’accident ou les variations de vitesse. Les données, anonymisées et agrégées, sont revendues à 65 constructeurs automobiles et intégrées à de nombreux GPS de série sans que les conducteurs le sachent toujours.

L’utilisateur de Tom contribue lui aussi à cette base en envoyant ses propres informations de déplacement. En échange, il accède à des alertes classées en quatre catégories. Les zones avec dangers, notamment les contrôles de vitesse, s’affichent en bleu. Les obstacles ou excès apparaissent en orange. Les accidents et bouchons déclenchent une alerte rouge. Cet éventail couvre la plupart des situations rencontrées au quotidien, avec l’objectif d’informer le conducteur sans surcharge cognitive.

La nouvelle application gratuite propose un calcul d’itinéraire précis, des limitations de vitesse à jour et un guidage étape par étape si l’utilisateur le souhaite. Tom n’impose donc pas un choix exclusif : on peut se contenter du boîtier seul pour la signalisation, ou combiner les deux solutions pour profiter de la navigation complète. L’application bénéficie des cartes détaillées de TomTom, régulièrement mises à jour pour inclure de nouveaux axes, des sens de circulation ou des points d’intérêt. Elle intègre aussi une couverture étendue des radars en Europe et en Amérique du Nord, ce qui permet de suivre des trajets au-delà du cadre national.

Pour les conducteurs de véhicules électriques, l’application prend en compte le niveau de charge et propose une planification incluant le nombre d’arrêts et leur durée. TomTom met en avant cette fonction comme un outil clé pour réduire l’incertitude sur les longs trajets. La précision des limitations de vitesse constitue un autre point fort, car elle s’affiche même dans les zones récemment modifiées. Tom et l’application forment ainsi une paire qui vise à faciliter la conduite quotidienne et les voyages plus longs, tout en s’adaptant aux attentes de profils très différents.

TomTom met en avant une expérience de conduite sécurisée grâce à cette combinaison. « Nous avons développé deux produits qui fonctionnent ensemble pour offrir aux conducteurs une navigation inégalée, une visibilité routière en temps réel et des alertes critiques », explique Pim Spaanderman, directeur général des produits grand public. Il insiste aussi sur l’usage de l’intelligence artificielle dans le traitement massif de données pour améliorer la pertinence des informations livrées.

Dernier avertissement : depuis le décret n°2012-3 du 3 janvier 2012, les avertisseurs de radars précis sont interdits en France. La réglementation autorise uniquement les assistants d’aide à la conduite qui signalent des « zones de danger » élargies, couvrant environ deux kilomètres en agglomération et jusqu’à quatre kilomètres sur autoroute. La Sécurité routière rappelle sur son site officiel que cette tolérance concerne aussi bien les applications que les boîtiers dédiés.