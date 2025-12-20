Si la loi impose la présence d’un triangle de secours dans chaque coffre, son usage soulève en effet des questions de sécurité paradoxales. En théorie, la procédure est stricte : en cas d'immobilisation, l'automobiliste doit placer l'objet à environ 50 mètres en amont de son véhicule pour alerter les autres usagers.

Pourtant, cette même manœuvre expose directement le conducteur au danger. Évoluer à pied sur le bas-côté, souvent dans des conditions de visibilité précaires, transforme cet acte de prévention en une prise de risque parfois plus importante que la panne elle-même. Grâce à un aimant, la balise V-16 se fixe sans difficulté, sans même que le conducteur ait à quitter l’habitacle.