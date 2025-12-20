À partir du 1er janvier 2026, les balises lumineuses V-16 seront obligatoires en Espagne, tout comme le sont actuellement le triangle de présignalisation et le gilet de haute visibilité chez nous.
Dans quelques jours maintenant, lors du passage à l'année 2026, la France verra son contrôle technique se renforcer vis-à-vis des airbags. En Espagne, il faudra impérativement embarquer un nouvel équipement à bord de son véhicule. Le gouvernement va en effet imposer la détention à bord d'une balise lumineuse de type V-16.
Une balise façon gyrophare à posséder impérativement à bord
En effet, dès le 1er janvier 2026, les balises lumineuses seront obligatoires à bord des véhicules en Espagne. Dans les faits, il s'agit d'un petit gyrophare que l'on viendra positionner sur le toit du véhicule en cas de panne ou d'accrochage, afin de remplacer le bon vieux triangle de signalisation, jugé trop dangereux.
Si la loi impose la présence d’un triangle de secours dans chaque coffre, son usage soulève en effet des questions de sécurité paradoxales. En théorie, la procédure est stricte : en cas d'immobilisation, l'automobiliste doit placer l'objet à environ 50 mètres en amont de son véhicule pour alerter les autres usagers.
Pourtant, cette même manœuvre expose directement le conducteur au danger. Évoluer à pied sur le bas-côté, souvent dans des conditions de visibilité précaires, transforme cet acte de prévention en une prise de risque parfois plus importante que la panne elle-même. Grâce à un aimant, la balise V-16 se fixe sans difficulté, sans même que le conducteur ait à quitter l’habitacle.
Une précieuse fonction (aussi) de communication
Au-delà du fait d'avertir visuellement les autres automobilistes d'un danger sur la route, la balise V-16 dispose également d'une autre particularité, à savoir une fonction de communication, qui va lui permettre d'envoyer automatiquement sa position GPS aux secours.
De quoi permettre aux équipes d'intervention de gagner un temps précieux, et d'optimiser leurs déplacements.
Affichée à un tarif qui varie de 30 à 60 euros environ, la balise V-16 (qui devra être homologuée) va donc devoir trouver refuge dans le coffre, dans la boîte à gants ou ailleurs, sous peine de risquer une amende 200€.
Et les Français dans tout ça ? Si à l'heure actuelle, l'installation d'une telle balise dans nos véhicules n'est pas à l'ordre du jour, ceux qui rouleront en Espagne à bord d'un véhicule immatriculé en France n'auront pas besoin de cette balise V-16. Le triangle de présignalisation reste toutefois obligatoire, et seuls les véhicules espagnols pourront être verbalisés si le petit dispositif n'est pas présent à bord.
Bien sûr, il n'est pas improbable que la France prenne prochainement exemple sur l'Espagne en ce qui concerne l'adoption obligatoire de la petite balise V-16, qui constitue un atout de sécurité très utile.