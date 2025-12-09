Il a ainsi été décidé d’intégrer la vérification des airbags dans les points pouvant faire l’objet d’une contre-visite lors du contrôle technique pour défaillance critique. Le ministère rappelle que cette même procédure existe déjà pour les défauts les plus graves, comme des rétroviseurs manquants ou encore des feux stop inexistants.

Il convient de rappeler que l’intervention et le remplacement des airbags Takata sont gratuits pour le client, et que tout est pris en charge à 100% par le constructeur du véhicule. De nombreuses marques sont concernées, notamment BMW, Citroën, DS, Ford, Honda, Land Rover, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Tesla, Toyota ou encore Volkswagen.