MisterDams

On peut quand même saluer la communication de Volkswagen, j’ai eu plusieurs pubs en ligne, notamment sur Facebook, pour m’informer et m’inciter à vérifier.

Je ne sais d’ailleurs pas sur quel critère j’ai été ciblé. Si c’est via mon adresse email, ce serait assez stupide (ils ont mon VIN avec, donc ils savent déjà que je ne suis pas concerné), et je doute que Facebook ait scanné quelques photos en quête de la marque de ma voiture