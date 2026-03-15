Le souci, c'est que le projet prend du retard. S'il était au départ prévu pour 2027, le nouveau SIV ne sera finalement pas opérationnel avant début 2028, avec un surcoût de 8 à 10 millions d'euros. La Cour des comptes ne mâche pas ses mots, et estime que ce report « est préjudiciable à la mise en œuvre d'actions énergiques et rapides. » En attendant, elle recommande de ne pas rester les bras croisés et d'intégrer dès maintenant des outils déjà disponibles, comme Docverif pour vérifier l'authenticité des documents d'identité, France Identité pour sécuriser les connexions, et l'intelligence artificielle pour s'assurer que les professionnels habilités exercent bien l'activité qu'ils déclarent.