La Sanef a installé des systèmes de péage « flux libre » notamment sur l'A13 et l'A14 entre Paris et la Normandie, qui permettent à l'automobiliste de ne pas s'arrêter et de payer le tarif nécessaire dans les trois jours suivants - à moins de disposer d'un badge de télépéage dans la voiture. Pour les autres, la plaque d'immatriculation est scannée par les portiques, et créé une facture à régler en ligne.

Un système qui est loin d'avoir été intégré par tous, au point que la Sanef a indiqué en septembre que 240 000 conducteurs n'avaient pas réglé à temps leur facture. Résultat, les arnaqueurs ont flairé le bon filon, et multiplient depuis quelques mois les SMS frauduleux envoyés à de nombreuses personnes, dans lesquels ils affirment que la personne doit régler la somme de 6,80 euros au plus vite, en cliquant sur le lien internet fourni.