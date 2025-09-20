Des escrocs visent les automobilistes empruntant les autoroutes à paiement différé. Ils leur font croire qu'ils n'ont pas payé leur passage, pour les pousser à leur envoyer de l'argent.
Ces dernières années, les gestionnaires d'autoroutes ont mis en place sur certains tronçons un nouveau système de péage permettant de payer en différé. Mais comme le système est encore assez nouveau, il peut décontenancer certains automobilistes pas habitués. Des automobilistes qui font des cibles parfaites pour les escrocs, qui leur envoient des SMS frauduleux.
Les autoroutes à paiement différé, nouvelle cible des arnaqueurs
La Sanef a installé des systèmes de péage « flux libre » notamment sur l'A13 et l'A14 entre Paris et la Normandie, qui permettent à l'automobiliste de ne pas s'arrêter et de payer le tarif nécessaire dans les trois jours suivants - à moins de disposer d'un badge de télépéage dans la voiture. Pour les autres, la plaque d'immatriculation est scannée par les portiques, et créé une facture à régler en ligne.
Un système qui est loin d'avoir été intégré par tous, au point que la Sanef a indiqué en septembre que 240 000 conducteurs n'avaient pas réglé à temps leur facture. Résultat, les arnaqueurs ont flairé le bon filon, et multiplient depuis quelques mois les SMS frauduleux envoyés à de nombreuses personnes, dans lesquels ils affirment que la personne doit régler la somme de 6,80 euros au plus vite, en cliquant sur le lien internet fourni.
Les escrocs cherchent à piéger les utilisateurs avec un faux SMS
Vous retrouverez juste au-dessus à quoi ressemble ce SMS. Évidemment, évitez de cliquer sur le lien, l'objectif des escrocs étant de récupérer vos données personnelles ainsi que vos informations bancaires. D'après Vinci autoroutes, qui a identifié l'arnaque dès le mois de janvier, les SMS envoyés peuvent prendre aussi d'autres formes.
« Un certain nombre d'entre eux vous demandent de régler un passage au péage, d'autres vous promettent le gain de kit d'urgence ou de dépannage » a-t-il été ainsi expliqué. Pour savoir si vous avez une somme à régler après le passage sur une autoroute, il vous suffit de vous rendre sur le site de la Sanef. Sur l'interface, il est possible de payer sans avoir de compte, en rentrant simplement sa plaque d'immatriculation. Si aucun avis de paiement n'est ensuite proposé, c'est ce que vous n'avez aucune ardoise !