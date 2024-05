Dernier tour de piste pour les avions spatiaux de Virgin Galactic ?

La Bourse, par ailleurs, n'a pas été l'Eldorado espéré. Richard Branson et ses équipes prévoyaient d'utiliser le levier financier pour accélérer le développement de l'entreprise, portée par ses vols et l'expérience offerte à ses clients. Or, non seulement il y a eu bien peu d'heureux élus, mais les investisseurs n'ont pas été d'une patience extrême.

Plébiscité quelques mois après l'introduction en Bourse, le titre a plongé dans les limbes du NYSE, et les perspectives ne sont pas bonnes. La valeur unitaire des actions flirte actuellement avec 1 dollar, ce qui représente un danger pour l'entreprise, car si le titre reste 6 mois sous le dollar, elle sera « délistée » et ne sera plus cotée à la Bourse de New York.

C'est là une véritable claque, que le groupe espère contourner en proposant à ses actionnaires des regroupements d'actions. La décision sera prise au deuxième trimestre. La plupart des conseils aux investisseurs leur recommandent cependant de passer leur chemin, car Virgin Galactic ne va pas pouvoir générer de revenus significatifs avant au moins 2026. C'est fort ennuyeux pour une entreprise qui n'a plus que 860 millions de dollars de cash dans sa caisse, et qui en débourse actuellement 113 millions par trimestre !