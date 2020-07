Northgard: Uncharted lance un financement KickStarter pour son adaptation en jeu de plateau

Notez que seuls deux contributions sont pour le moment proposées au sein de la campagne. Pour 50 euros il est possible de récupérer le jeu seul, tandis qu'investir 70 euros vous permettra d'y ajouter l'extension Chefs de Guerre (qui intègre des spécificités supplémentaires aux cinq clans du jeu), ainsi que différentes améliorations pratiques et visuelles (bases et dés colorés, jauge pour compter les tours, etc.).

Bien entendu, il ne faudra pas oublier d'ajouter les frais de port à cet investissement. À noter que si certains stretchgoals ne sont pas atteints durant la campagne il devrait être possible de se les offrir sous la forme d'add on.