Des briques LEGO en braille ? Elles arrivent pour tous dans quelques jours

Ce set LEGO est accessible aux enfants de plus de 6 ans. À l'intérieur, on retrouve 287 pièces de cinq couleurs : blanc, bleu, rouge, vert et jaune. Les briques sont compatibles avec n'importe quel autre produit de la marque. Le kit est aussi fourni avec deux plaques de base, dans un emballage qui, lui aussi, porte des inscriptions en braille.