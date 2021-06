LEGO : l’inclusivité est-elle une question de plastique ?

Le pack est composé d’un fond arc-en-ciel et de onze figurines monochromes. Chacune possède sa propre couleur ainsi qu’une perruque assortie. Bien entendu, les couleurs ne sont pas choisies au hasard : elles reprennent celles du drapeau LGBTQ+ (rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet) symbolisant l’amour et l’ouverture d’esprit. S’y ajoutent le brun et le noir, représentant la diversité de couleurs de peaux ; le rose, le bleu clair et le blanc font écho au drapeau de la communauté des personnes transgenres.