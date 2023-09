Vous avez une Dacia Spring ? Pour éviter une panne, vérifiez si vous ne devez pas faire reprogrammer votre chargeur

Avec un prix qui ne cesse de grimper, la Dacia Spring est actuellement affichée en France à partir de 15 800 € (bonus écologique de 5 000 € déduit), la Dacia Spring a évidemment de quoi séduire plus d'un curieux, et ce, malgré une autonomie de 230 km et une puissance de 44 ch seulement. Petit couac aujourd'hui pour la marque, qui se voit contrainte de rappeler près de 6 000 exemplaires à l'atelier.