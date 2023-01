Dacia : la nouvelle Spring s'avance, avec un nouveau moteur électrique et toujours un prix plancher

De plus, la Dacia Extreme pourra compter sur une nouvelle teinte Bleu Ardoise ainsi que sur divers attributs, en plus de ceux inclus dans la version Essential. On retrouvera notamment des éléments peints Brun Cuivré (coques de rétroviseurs, centres de roues…), une protection de base de porte et des seuils de porte avec motif topographique, des surpiqûres sur les sièges, de nouveaux tapis de sol…

En ce qui concerne son tarif, la Dacia Spring Extreme avec motorisation Electric 65 sera disponible à la commande en France dès ce 17 janvier au prix de 22 300 euros (hors bonus).

Les premières livraisons sont prévues avant l’été.