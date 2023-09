Vous voyagez à New York ? Découvrez comment les pirates peuvent traquer vos déplacements dans le métro

L'immense ville de New York peut compter sur un réseau de transports en commun très efficace pour supporter son ébullition constante. Ce n'est pas moins de 5 700 bus qui parcourent l'agglomération continuellement et 27 lignes de métro qui desservent 400 stations. Dans celui-ci, il est possible de payer son titre de transport en utilisant le sans-contact de sa carte bancaire, grâce au système de paiement OMNY. Pas de bol, celui-ci comportait une faiblesse logicielle qui, une fois exploitée, a permis à des hackers (à qui il arrive de se faire hacker aussi) d'espionner le déplacement des milliers de voyageurs simplement grâce au numéro de leur carte de crédit.