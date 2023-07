Arnaques sur l'App Store : ces fausses applications menaçaient d'envoyer des photos des victimes nues à tous leurs contacts

La fraude était la suivante : proposer au téléchargement des applications qui se présentent comme soutenues par des institutions financières bien établies et qui permettent d'obtenir des prêts extrêmement rapidement. Bien sûr, il ne s'agissait que d'un ramassis d'escrocs. Dans un espace aussi régulé que celui du Vieux Continent, ce serait difficilement admissible. Mais pas dans d'autres territoires de la planète, comme l'Inde par exemple.

Six applications d'arnaques ont ainsi récemment créé le scandale dans l'un des pays le plus peuplé au monde pour avoir proposé des prêts particulièrement usuraires. En effet, ceux-ci étaient accompagnés de « frais de traitement » allant quelques fois jusqu'à la moitié du montant de la somme prêtée, avec par ailleurs des taux d'intérêt gigantesques. Et gare au client qui décidait finalement que l'opération était trop désavantageuse pour payer !