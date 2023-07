Le géant chinois Tencent mange un autre gros studio de développement de jeux

Prolifique s'agissant des jeux de zombie en monde ouvert, l'on doit à Techland le premier Dead Island ainsi que l'acrobatique franchise Dying Light. Malheureusement pour lui, le second opus a connu un développement compliqué, pour un résultat en dessous de son aîné. Et c'est sans parler notamment d'une enquête faisant état d'un P.-D.G. tyrannique et autres situations difficiles pour les employés, dont une vingtaine ont préféré quitter le studio l'année dernière.