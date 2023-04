ROG Ally : Asus fait le plein d'infos sur son Steam Deck killer et c'est prometteur

Si l'écran au format 7 pouces au ratio 16:10 et à la définition 720p@60 Hz semblait parfaitement adapté au Steam Deck, Asus pousse la barre encore plus haut et propose sur le ROG Ally un écran 7 pouces au ratio 16:9 et à la définition 1080p@120 Hz compatible Adaptive Sync. Celui-ci utilisera le Gorilla Glass Victus présents sur les smartphones haut de gamme, ainsi que le traitement anti-reflet DXC permettant de réduire un maximum les reflets, tandis que la luminosité maximale de 500 nits (100 nits de plus que le Steam Deck) devrait permettre une utilisation optimale même en plein soleil (qui fait ça ?).

On peut légitimement se demander si un tel écran n'est pas surdimensionné pour une machine de ce format, doubler la résolution et le taux de rafraichissement par rapport au Steam Deck — qui galère déjà côté performances et autonomie dans les jeux les plus gourmands — c'est peut-être se tirer une balle dans le pied. Mais, qui peut le plus peut le moins, comme on dit.