Intellivision dévoile une nouvelle console : l'Amico, garantie sans DLC

Le retour d'Intellivision, 40 ans plus tard

Intellivision Amico, une bonne dose de modernité

attendaient une annonce sur le retour de cette console créée par Mattel en 1979. Voilà les premiers détails sur les projets du compositeur de musique de jeux vidéo pour Intellivision. Il a créé une nouvelle entreprise, Intellivision Entertainment, et un premier projet va être lancé :Une nouvelle version miniaturisée de la console de l'époque ? Pas exactement ! Il s'agira d'une toute nouvelle console, mais qui embarquera en son cœur des jeux classiques (une vingtaine selon les premières informations). Ainsi, c'est un design totalement novateur que possédera cette console, avec notamment deux manettes sans fil dotées d'écrans tactiles. Mieux, elles sont également équipées d'un accéléromètre ou d'un gyroscope, sans oublier d'un haut-parleur ou d'un micro... jusqu'à huit manettes pourront être connectées, et elles se rechargeront avec un système sans fil.À en croire la promesse faite lors de la présentation du projet lors de la Portland Retro Gaming Expo, cette Amico semble être le bon mix entre modernité, fonctionnalités actuelles et jeux rétro.. Le prix de la console oscillera entre 149 et 179 $.Mais attention. Aucun détail pour l'instant n'a été révélé sur le financement de ce projet. De même, peu d'informations au sujet des spécifications de la console. Il y a fort à parier qu'une campagne de crowdfunding voit le jour pour ce projet. En clair,. À l'été 2019, le kit de développement pour la nouvelle console sera proposé à des développeurs, et des jeux inédits devraient être créés. On suivra avec intérêt le développement de ce, dont la campagne de financement participatif a dépassé les 3 millions de dollars !