Free se lance dans la cybersécurité, voilà comment

D'après les propos de Denis Planat (le directeur général de Free Pro), qui nous sont rapportés par le site Univers Freebox, le rôle du groupe est d'accompagner au mieux les entreprises en matière de cybersécurité, particulièrement à une ère ou les menaces se veulent de plus en plus redoutables.

Voici plus précisément ce qu'il déclare : « Face aux risques de cybermenaces, notre rôle est d’accompagner entreprises et collectivités dans l’adoption de solutions de protection de leurs infrastructures réseau et IT complètes et performantes. Avec ITrust et l’hébergement des données dans nos datacenters, nous mettons à disposition de nos clients la solution Cyber XPR, seule solution 100 % française à garantir le niveau de protection le plus élevé et la souveraineté totale. Nous nous donnons l’objectif que 100 % de nos clients, de la petite entreprise ou collectivité à la plus grande organisation, puisse disposer avec Free Pro d’une solution de cybersécurité adaptée. Proposer innovation, simplicité et tarif accessible reste le credo de nos investissements pour tous nos clients. Cette offre est disponible dès aujourd’hui. »