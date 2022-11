Free : la Freebox mini 4K fait ses adieux, après 7 ans de bons et loyaux services

Mais malheureusement, comme cela a été repéré par nos confrères d'Univers Freebox, la Freebox mini 4K semble avoir complètement disparu du site internet de l’opérateur français. En effet, il n’est dorénavant plus possible d’effectuer le test d’éligibilité à l’offre. Le site nous rappelle d’ailleurs que cette dernière avait déjà disparu une première fois il y a deux ans avant de réapparaître soudainement quelque temps plus tard.