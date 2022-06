Vie privée : bientôt des gestionnaires dédiés dans Windows et ChromeOS

Pour Windows 11, Microsoft est en train de développer un nouvel écran de bord dédié à la vie privée dans le menu des Paramètres du système d'exploitation.

Cette interface va permettre aux utilisateurs de surveiller les autorisations accordées aux applications installées, et notamment leurs accès à la webcam, au microphone et à la localisation. Un historique d'activité est également inclus pour savoir quand les applications ont accédé à des données ou à du matériel sensible.

Au lieu d'aller vérifier ce à quoi chaque application a pu accéder, ce tableau de bord se montre utile en informant quelles applications ont eu accès à une autorisation spécifique. En sélectionnant « Localisation », vous obtenez ainsi la liste par ordre chronologique des applications et services qui ont eu recours à cette information.