Un nouveau Benchmark place la GeForce GTX 1660 Ti au niveau de la GTX1070

Crazy (1080p) Score



GTX 1660 Ti - 4800

RTX 2060 - 5500

GTX 1060 - 3800

GTX 1070 - 4900 — APISAK (@TUM_APISAK) 18 février 2019

Une carte 25% plus véloce que la GTX 1060, 14% plus lente qu'une GTX 1070

Le prix canon de la GTX 1660 Ti pourrait redistribuer les cartes sur l'entrée de gamme de Nvidia

A mesure que sa date le lancement pressentie approche, les informations concernant la GTX 1660 TI, nouvelle carte abordable de Nvidia, se font plus précises... et plus nombreuses. Après la publication de photos du packaging de la carte , et le listage par un revendeur russe de ses principales spécifications techniques , voilà que les premiers Benchmarks de la puce commencent à faire parler la poudre en attendant des informations officielles. Sur Ashes of The Singularity , en 1080p et avec le preset "Crazy", la GTX 1160 Ti parvient visiblement obtenir le score de 4800 points. A titre de comparaison, la GTX 1060 cale à 3800 points, contre 4900 pour la GTX 1070 et 5500 pour la RTX 2060.Une fois converties en pourcentages, ces données permettent de jauger les performances de la prochaine puce entrée de gamme de Nvidia. Cette dernière est donc, sur ce Benchmark, 25% plus rapide qu'une GTX 1060, mais 14% plus lente qu'une GTX 1070. Des chiffres avantageux si l'on rapporte ces performances supposées au prix de vente de la GTX 1660 Ti.Avec un tarif attendu à 279 dollars, la carte dépasse sans mal la GTX 1060 pour 30 dollars de plus en moyenne, note WCCFTech. Véritable chaînon manquant entre les GTX 1060 et 1070, la 1660 Ti devrait par ailleurs s'accompagner sur le marché d'une GTX 1660 dotée de performances 10% inférieures, mais pour un tarif probablement plus contenu encore (estimé à 229 dollars). La GTX 1060 risque donc d'avoir du souci à se faire dans les prochaines semaines, ce qui n'est clairement pas le cas de la RTX 2060. Proposée dès 350 dollars, cette dernière conserve en effet un rapport performances/prix alléchant sur ce segment.Pour rappel, la GTX 1660 Ti pourrait arriver sur le marché dès la semaine prochaine. Elle profite d'un GPU de génération Turing (le TU106), mais dépourvu de RT-Cores et Tensors-Cores (chargés de donner vie aux technologies Ray-Tracing et DLSS). Cette puce devrait par contre embarquer 1536 cores CUDA, 96 unités de texture tout en étant cadencée entre 1500 MHz et 1770 MHz et accompagnée de 6 Go de mémoire vidéo GDDR6 (pourvue d'un bus 192-bits).