Une boite de GeForce GTX 1660 Ti pour confirmer l'existence de la carte

Une puce Turing... qui se prend pour une carte de génération Pascal

Après une avalanche de fuites en tout genre pointant vers la préparation - en douce - d'unepar, les photos d'une boîte de chez Galax comportant effectivement cette dénomination permettent à la rumeur de gagner encore en légitimité. Difficile désormais de croire au, Nvidia nous cachait bien quelque chose ces dernières semaines.Comme le confirme l'une des photos relayées par TechPowerUp , la GTX 1660 Ti est bel et bien équipée d'une puce Turing, mais dépourvue des Tensor Cores et RT-Cores permettant de prendre en charge les technologies Ray-Tracing et DLSS. En ce sens, la carte se pose donc en intermédiaire entre les générations Turing et Pascal. On apprend également que cette dernière serait, comme prévu, équipée de 6 Go de mémoire vidéo GDDR6.Notons que l'essentiel des informations techniques concernant cette fameuse GTX 1660 Ti a récemment fuité grâce à des revendeurs russes. Côté disponibilité, et en dépit d'un potentiel lancement dès ce 15 février, il faudrait attendre la fin du mois pour voir cette nouvelle carte débouler dans toutes les bonnes boutiques.