NVIDIA : les spécifications techniques de la GeForce GTX 1660Ti font surface

Longtemps resté à l'état de rumeur, le prochain GPU abordable de Nvidia a été récemment repéré chez un e-vendeur russe au travers de deux références produites par Palit, l'un des (nombreux) partenaires de la firme au caméléon. On découvre aujourd'hui les spécifications techniques de ces modèles : les Palit GeForce 1660 Ti StormX et StormX OC, respectivement attendus à 406 et 412 dollars, d'après Tom's Hardware Relayées par le site anglo-saxon, les fiches techniques découvertes sur Albasoft (le revendeur russe en question) appuient les rumeurs entendues ces dernières semaines à propos de cette fameuse GTX 1660 Ti, à commencer par l'absence désormais presque assurée de RT-Cores.Les GeForce 1660 Ti StormX et StormX OC de chez Palit disposent donc de 1536 Cores CUDA, 96 TMUs (Texture Mapping Units) et 6 Go de mémoire vidéo GDDR6 (cadencée à 1500 MHz et disposant d'une interface mémoire de 192-bit, pour une bande passante de 288 Gb/s). Les deux modèles embarquent par ailleurs, et conjointement, une sortie DisplayPort, une sortie HDMI et un port DVI-D, et sont alimentés au travers d'un connecteur 8-pin PCIe.Comme le laissait présager leur noms, les cartes de Palit se différencient essentiellement au travers des fréquences appliquées à leurs puces respectives. Le modèle de base est ainsi cadencé à 1500 MHz (et 1770 MHz en mode boost), tandis que la référence "OC" du constructeur hongkongais profite d'une fréquence de 1815 MHz en boost.Notons qu'Albasoft a également listé deux modèles de GTX 1660 Ti provenant cette fois de chez MSI (les variantes Armor et Gaming X en l'occurrence). On y retrouve des spécifications fatalement similaires, à ceci près que ces deux moutures sont cadencées à une fréquence de base de 1536 MHz, légèrement au dessus que ce que propose Palit, donc. La connectique est également différente, avec trois sorties DisplayPort et un port HDMI chez MSI.