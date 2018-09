Asus dévoile son line-up de RTX 2070

ROG Strix RTX 2070

Dual RTX 2070

Turbo RTX 2070

Alors que lessont prévues pour le courant du mois d'octobre,fourbit ses armes et dévoile enfin son line-up de cartes graphiques custom.La bestiole mesurera 30.5 centimètres de long et jouit d'un design 2.5 pouces. Question rafraîchissement, la carte adopte. Trois ventilateurs Wing-blade se chargeront d'évacuer la chaleur, tout en restant parfaitement silencieux sous les 55°C.La carte Strix cède évidemment aux sirènes du RGB, et dispose également d'un support dual BIOS.Niveau connectique, la carte offre 2 ports HDMI 2.0b, 2 DisplayPort 1.4 et un port USB-C.Plus épaisse que sa grande soeur estampillée Strix, ladispose d'un design en 2.7 pouces, ce qui lui permet d'être un peu moins longue : 26,8cm « seulement ».Cette déclinaison ne dispose pas du RGB, et perd également un ventilateur en route par rapport à la Strix.Pour les connectiques, la Dual RTX 2070 propose 1 port HDMI 2.0b, 3 DisplayPort 1.4 et un port USB-C.La petite dernière se voudra l'itération la plus accessible des trois. Reprenant à son compte le design mono-ventilateur dit «», ladispose des mêmes mensurations que la Dual, à savoir 2.7 pouces pour 26,8cm de long.Pour la connectique, on y trouvera 1 port HDMI 2.0b, 2 DisplayPort 1.4 et un USB-C.