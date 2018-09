Nvidia : vers un overclocking plus intelligent grâce à “Scanner”

Nvidia veut simplifier l'overclocking

Si vous avez déjà tenté l'de votre, vous savez à quel point ce type de réglage demande du temps et de la patience. Augmenter la fréquence, ajuster la tension, réaliser un benchmark, faire planter le PC, redémarrer, recommencer... Si le jeu en vaut généralement la chandelle, il faut bien admettre que ce genre de bidouille parfois aléatoire peut rebuter même les plus courageux.Lire aussi : Nvidia annonce enfin ses GeForce RTX C'est là qu'intervient Nvidia avec. Cette API vise à être intégrée dans les applications d'des constructeurs tiers. L'objectif est d'automatiser au maximum les procédures de test.Avec un seul clic, les applications équipées de Nvidia Scanner monteront progressivement les tensions et fréquences de la carte graphique afin d'établir des profils de fonctionnement viables.annonce qu'en une vingtaine de minutes, il sera possible d'obtenir un GPUsans avoir à subir les crashs habituels, le tout sans intervention de la part de l'utilisateur.Notez que seul l'du GPU est concerné par Scanner. Pour augmenter les performances de la mémoire, il faudra s'en tenir aux méthodes classiques. De plus, seules les nouvelles cartes graphiquessont supportées pour le moment. Les modèles Nvidia plus anciens devraient aussi être supportés, sans plus de précisions de la part du constructeur.L'arrivée de Scanner est une bonne nouvelle pour les fans d'. Les applications seront en mesure d'effectuer des réglages plus précis et surtout plus stables qu'un humain, tout en évitant les longues heures de bataille acharnée pour obtenir un résultat viable. Et pour ceux qui veulent continuer à booster leur fidèle GPU à l'ancienne, sachez que l'usage de la fonction Scanner sera complètement facultatif.