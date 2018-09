SHIELD TV : Nvidia célèbre sa 20ème mise à jour avec des promotions !

Mise à jour 7.1 : la liste des nouveautés

Rares sont les constructeurs à suivre aussi bien - et aussi longtemps - leur matériel. Nvidia vient en effet de lancer la vingtième mise à jour de sa console sous Android TV, la. La petite box multimédia continue ainsi sur sa lancée, restant la plus performante du marché avec l'adjonction de nouvelles fonctionnalités fort intéressantes.En 2015,lançait un boitier Android TV d'une incroyable qualité. Mi-console, mi-box multimédia, la SHIELD TV acquière à toute vitesse ses lettres de noblesses. L'une des clés de ce succès est la mise à jour fréquente de l'appareil, peu importe sa version. Que vous possédiez la console de 2015 - comme votre serviteur - ou la seconde génération de 2017, vous recevrez les mêmes améliorations.Lire aussi : Nvidia SHIELD TV, le caméléon à l'assaut de votre salon Dans un billet de blog , le constructeur a annoncé les nouveautés de la dernière mise à jour, la 20ème depuis la commercialisation en 2015. Les adeptes depourront maintenant profiter du chat en jeu lorsqu'ils utiliseront le service de streaming. Il suffira de brancher un casque avec microphone à la manette via la prise son 3.5 mm. GeForce NOW voit aussi la maniabilité à la souris et au clavier améliorée.Autre nouveauté : le support des TV 120 Hz fait son apparition. Les utilisateurs de- le menu permettant de faire des screenshots ou du streaming sur Twitch - seront ravis d'apprendre qu'il refait son apparition après avoir disparu lors du passage àDernier ajout et pas des moindres : une application nommée SHIELD TV App permet d'utiliser le smartphone comme une télécommande. Pratique quand la télécommande de la console tombe en panne de batterie ou se retrouve perdue dans les tréfonds du canapé !Toutes ces nouveautés viennent s'ajouter à celles ayant eu lieu ces derniers mois. Si vous n'avez pas encore craqué pour la SHIELD TV et que vous cherchez une box multifonction performante, alors nous vous recommandons fortement de sauter le pas. D'autant plus que jusqu'au 14 septembre, vous pouvez économiser 40 € sur l'achat d'une SHIELD TV, ce qui donneetL'offre est disponible sur le site de NVIDIA , chez Boulanger et Amazon