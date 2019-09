Matrox, qui existe encore, rachetée par son cofondateur

© Matrox

Matrox : une entreprise peu commune

Un rachat opportun pour Matrox ?

Source : AnandTech

Aujourd'hui méconnu du grand public,comptait parmi les grands noms du marché durant les années 90 et début 2000, notamment au travers de modèles comme les. Le virage raté de l'entreprise vers la 3D avait cependant compromis la réputation de ses produits auprès des consommateurs, forçant Matrox a recentrer ses activités sur le marché professionnel, les secteurs de niche, l'industrie, l'aérospatial, l'affichage dynamique, ou encore le cinéma. Une décision payante pour le groupe qui a toutefois dû lâcher du lest ces dernières années.Matrox annonçait par exemple, en 2014,, et ce, au profit d'une collaboration avec AMD. Depuis, la firme propose des puces AMD Radeon , mais garnies d'un enrobage software maison. L'approche est pertinente et permet à Matrox de proposer une offre unique de cartes graphiques particulièrement adaptées à l'affichage sur écrans multiples, à la vidéo et aux applications dédiées à l'imagerie.Entreprise privée depuis ses débuts en 1976 (date de la fondation du groupe par Lorne Trottier et Branko Matić), Matrox n'est pas tenu de dévoiler publiquement ses résultats. Ses activités auprès de secteurs très spécifiques et pointus lui permettent néanmoins de se dégager une belle marge bénéficiaire, croit savoir AnandTech.De nouveau entre les mains de son cofondateur, on ignore encore quelle direction prendra Matrox. Ce genre de rachat donne en général lieu à un recentrage des entreprises sur leurs produits les plus rémunérateurs. Une approche quepourrait favoriser pour, notamment, maximiser la croissance de sa firme.», a déclaré Lorne Trottier dans un communiqué publié à l'occasion de ce rachat.Plus loin l'intéressé fait part, sans rentrer dans les détails, de. «», dit-il.».