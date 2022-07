Soldes Fnac : ces 6 produits profitent de remises folles pour la 2ème démarque !

Ça commence très fort avec les écouteurs true wireless Jabra Elite 7 Active qui passent à seulement 139,99€ chez Fnac. Pour ce prix vous allez récupérer d'excellents écouteurs avec réduction de bruit active pour profiter de vos sons en étant isolé des nuisances sonores externes.

Avec eux vous allez pouvoir téléphoner et aussi utiliser votre assistant connecté grâce aux micros inclus. Leur autonomie varie entre 5h30 et 8h en fonction de l'activation ou non de l'ANC. Et avec le boitier vous avez 35h d'écoute au total. Ils sont en plus certifiés IP57 et résistent donc à la poussière et la pluie : idéal pour le sport.