Soldes Darty : Profitez de ces offres pour vous faire plaisir à moindre coût !

Vraiment idéale à employer chez vous, comme dans le train ou encore au travail grâce à l'étui intégré et ses 460g sur la balance, cette tablette Lenovo M10 vous est livrée sous Android 9, dispose de ports USB-C, micro SD et jack (3,5mm), et elle compte deux capteurs photos de 5mp (avant), et 8mp (arrière). Avec ses 128Go de stockage inclus et surtout sa très belle batterie de 5000 mAh, elle n'attend plus que d'être prise en main.