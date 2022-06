Solde Apple : le Smart Keyboard folio est à moins de 100€ chez Fnac !

Le clavier fonctionne immédiatement, sans avoir besoin de le connecter en Bluetooth. Cela est possible grâce au Smart Connector de l'iPad qui relie l'accessoire et la tablette immédiatement après l'installation.

Pas besoin non plus de le recharger puisque l'iPad assure l'alimentation de la tablette en permanence. iPadOS lui se charge de changer votre clavier tactile pour accepter le clavier physique et ainsi vous permettre de profiter de plus d'éléments à l'écran. Idéal pour tous ceux souhaitant se débarrasser de leur lourd PC sans perdre en confort de frappe.