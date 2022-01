Tout juste Lancé, le Redmi Note 11 est déjà en promo !

Fraichement débarqué sur le marché, le Xiaomi Redmi Note 11 s'affiche déjà dans plusieurs versions : 11, 11S, 11 Pro et 11 Pro 5G. Ici il s'agit du modèle de base dont il est question, avec des caractéristiques déjà bien solides.

Et ça commence par un très bon processeur, le Snapdragon 680 octa-core ave une fréquence de 2.4 GHz couplé au GPU Adreno 610, le tout accompagné par 4 Go de RAM (dans cette version). Vous allez donc pouvoir faire tourner vos apps tranquillement ainsi que quelques jeux pas trop gourmands.

Pour ce qui est du stockage, le modèle ici est de 64 Go avec possibilité de rajouter une carte microSD afin de pouvoir y mettre tout ce qui est photos et vidéos. En effet, la mémoire interne du smartphone est dédiée aux applications et au système et ne peut pas en bouger.

Il est équipé de 4 capteurs photo à l'arrière, de 50 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx et un capteur de 13 Mpx pour les selfies. Enfin, sa batterie de

5000 mAh lui offre aisément deux journées d'autonomie en usage classique, ce qui est au-dessus de la moyenne.